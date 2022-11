Amazon dévoile un nouveau robot pour effectuer les « tâches répétitives » effectuées par les employés

Amazon a dévoilé un nouveau bras robotique pour effectuer les « tâches répétitives » effectuées par les employés.

Amazon a dévoilé Sparrow sur scène lors de la conférence Delivering the Future près de Boston, où l’entreprise a présenté plusieurs nouvelles technologies.

Sparrow est le premier robot du système d’entrepôt d’Amazon capable de détecter des articles de différentes tailles, de les ramasser et de les manipuler sans intervention humaine importante. Une vidéo montrait le bras en train de sélectionner et de saisir un jeu de société, une bouteille de vitamines et un ensemble de draps, plaçant délicatement chaque article dans des caisses. Les générations précédentes de bras robotiques d’Amazon ne pouvaient ramasser qu’environ 15 tailles différentes de boîtes.

Sparrow utilise la vision par ordinateur et l’intelligence artificielle pour identifier les articles en fonction, entre autres, de leur taille, de leur forme et de leurs codes-barres. Amazon a déclaré que le robot pouvait identifier environ 65 % de l’ensemble de l’inventaire de produits de l’entreprise, qui couvre des millions d’articles. Le bras arbore également des ventouses pour ramasser et maintenir les produits.

En 2016, Amazon a décerné un premier prix de 25 000 $ au gagnant de son deuxième robot Picking Challenge annuel à une machine qui combine l’IA d’apprentissage en profondeur, des caméras à détection de profondeur et une pince à deux doigts et une ventouse pour sélectionner et ramasser des articles.

En juin, Amazon a annoncé Proteus, un robot d’entrepôt qui, contrairement à ses précédentes machines autonomes, peut fonctionner sans avoir besoin d’être confiné dans les zones restreintes (c’est-à-dire en cage) d’un entrepôt. Ses tâches comprennent le levage et le déplacement des GoCarts, les grandes cages à roues utilisées pour contenir les objets – d’une zone d’une installation à une autre.

L’adoption de l’automatisation par Amazon a une fois de plus soulevé des questions quant à savoir si les robots remplaceront les emplois humains, en particulier après que l’entreprise a admis avoir embauché trop de travailleurs pendant la pandémie et que le syndicat conduit dans certains de ses entrepôts. Amazon insiste sur le fait que Sparrow effectuera des travaux fastidieux, laissant les travailleurs libres d’effectuer d’autres tâches.