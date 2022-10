Les applications de paris sportifs autorisées sur Google Play

Auparavant, si un utilisateur voulait jouer depuis son téléphone portable, il devait se rendre sur le site Web du casino en ligne ou de tout autre site de jeu, car Google Play n’acceptait pas les applications de jeu en argent réel en France. Cela a changé ces derniers mois, car il est désormais possible de publier de telles applications en France et donc de trouver les meilleurs appli paris sportif facilement.

De plus, cela donne aux utilisateurs plus de possibilités de jouer sur la plateforme avec laquelle ils sont le plus à l’aise.

Nouvelles politiques de Google Play

Google Play a commencé à accepter les jeux d’argent réel en 2017, mais seulement dans certains pays. À partir du 1er mars 2021, de telles applications seront également acceptées en France. En plus de pouvoir télécharger des applications sur Google Play, il sera également possible de faire de la publicité pour ces applications.

Malgré cela, il y a certaines exigences à respecter. Par exemple, ces applications doivent être gratuites et ne peuvent pas utiliser des phrases telles que « Inscrivez-vous ! » ou » Compétition ! » Elles doivent également éviter d’être utilisés par des mineurs.

Les applications qui peuvent être publiées dans la boutique sont des applications de casino, de loterie, de paris sportifs et de sport Fantasy quotidien. La personne qui publie ces applications doit être correctement établie. Par exemple, pour qu’un casino puisse publier son application en France, celle-ci doit être approuvée par ARJEL.

Avec ce changement dans les politiques de Google Play , se rendre sur le site Internet d’un casino en ligne ou d’un site de paris sportifs ne sera plus le seul moyen de parier, car l’application donnera aux joueurs un outil différent pour s’amuser.

Répercussions sur l’industrie

Cette nouvelle est sans aucun doute très bonne pour l’industrie des paris en ligne. Non seulement parce que c’est une nouvelle façon de parier, mais aussi parce que c’est un moyen pour eux d’atteindre plus de joueurs et de se développer en tant qu’industrie.

En prenant l’exemple des sites de paris sportifs, on s’attend à ce que les avantages pour les établissements et les joueurs soient très importants. Avec une application, tu peux commencer à parier en quelques secondes, car après t’être connecté pour la première fois, tes données sont enregistrées et il n’est pas nécessaire de les saisir à nouveau.

L’interface d’une application est souvent plus conviviale, ce qui rend l’expérience de jeu plus agréable. En plus de cela, les applications doivent être gratuites, afin que les joueurs aient un avantage supplémentaire sans avoir à payer.

Google Play dans les paris sportifs en ligne

En connaissant cette nouvelle, il est impossible de ne pas penser à Google Pay, le mode de paiement en ligne de Google. Les utilisateurs d’Android pourront télécharger l’application de leurs sites de jeux préférés et effectuer des paiements in-app avec Google Pay.

Parmi les secteurs qui pourront publier des applications sur Google Play, les paris sportifs en ligne sont ceux qui ont le plus progressé ces dernières années, c’est pourquoi nous allons nous concentrer sur les avantages de l’utilisation de Google Pay, spécifiquement dans les paris sportifs en ligne.

L’un des principaux avantages est que Google Pay accepte différentes méthodes de paiement, donc déposer de l’argent sur ton compte est très facile. En ayant ton compte avec du crédit, tu peux déposer de l’argent sur ton compte rapidement, car il n’y a pas besoin de taper ton mot de passe .

L’application Google Pay est aussi très pratique pour ses utilisateurs, car ils ont toutes les informations de leur compte en un seul endroit. Tu peux y voir les paiements que tu as effectués, les retraits et les cartes que tu as sélectionnées comme moyens de paiement. Tout cela en quelques clics seulement.

Comme nous l’avons vu, Google Pay se caractérise par sa facilité et sa rapidité d’utilisation. Une fonctionnalité que les sites de paris sportifs possèdent également. On peut se rendre sur la page des paris sportifs Google Pay et découvrir les établissements en ligne qui acceptent Google Pay comme mode de paiement.

Conclusion

Le fait que Google Play accepte la publication d’applications de jeux d’argent réel est sans aucun doute une excellente nouvelle. Principalement pour les paris sportifs en ligne, qui se sont beaucoup développés ces dernières années et en profiteront sûrement pour se faire connaître auprès de plus de joueurs.

Si l’on ajoute à cela le fait que les paiements peuvent aussi être effectués avec Google Pay, les joueurs profiteront sans aucun doute de cette décision.