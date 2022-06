Snapchat lance un abonnement payant, mais qui ne supprime pas les publicités

Snapchat vient de lancer Snapchat+, une toute nouvelle formule payante, … mais qui ne supprime pas les publicités.

Snap a officiellement lancé Snapchat +, un service payant qui offre aux abonnés un accès anticipé à des fonctionnalités exclusives, expérimentales et en pré-version. Snap facture le service comme un moyen de fournir de nouvelles fonctionnalités aux membres les plus passionnés de sa communauté et une passerelle vers une assistance prioritaire.

Snap n’a mentionné aucune fonctionnalité spécifique incluse avec Snapchat +, mais le vice-président du produit Jacob Andreou a déclaré à The Verge que les fonctionnalités de lancement notables incluent la possibilité de voir qui a revu une histoire, une option pour changer le style de l’icône de l’application et la possibilité d’épingler un ami en haut de votre historique de chat en tant que BFF.

Andreou a déclaré à la publication que les fonctionnalités « solo » telles que la broche BFF resteront probablement derrière le mur de paiement, tandis que des fonctionnalités plus larges seront finalement intégrées à l’application Snapchat principale.

Notamment, Snapchat+ ne désactive pas les publicités, ce qui signifie que les abonnés n’obtiendront aucun soulagement sur ce point. En d’autres termes, les abonnés ne paient que pour être des bêta-testeurs de nouvelles fonctionnalités. Pour Snap, cela pourrait aider à accélérer le déploiement de nouvelles fonctionnalités pour tous les utilisateurs et constituer une autre source de revenus en plus de son activité publicitaire. La société a également exploré le matériel avec ses lunettes de soleil Spectacles et son drone Pixy dans l’espoir d’augmenter ses revenus.

Le service est lancé aujourd’hui dans une poignée de territoires, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. D’autres pays seront ajoutés au fil du temps, nous dit-on. Pour commencer, appuyez simplement sur Snpachat+ sur votre profil Snapchat.