La compagnie maritime Royal Caribbean installe l’Internet par satellite Starlink sur tous ses paquebots de croisière.

La plupart des navires de croisière offrent déjà une certaine forme de service Internet par satellite aux passagers, mais les connexions sont souvent peu fiables, lentes et coûteuses. Avec un peu de chance, Starlink remédiera à au moins deux de ces trois points douloureux.

Le PDG de Royal Caribbean, Jason Liberty, a déclaré qu’il s’agissait du plus grand déploiement de Starlink dans l’industrie du voyage à ce jour.

Pour certains, des vacances en croisière ne sont que cela – une occasion rare de se déconnecter de notre mode de vie hyperconnecté et de se détendre en traversant l’océan et en visitant diverses destinations. D’autres doivent inévitablement maintenir un lien avec le monde extérieur quoi qu’il arrive, peut-être pour le travail ou pour rester en contact avec leurs amis et leur famille sur les réseaux sociaux. Pour eux, un équipement comme Starlink pourrait les rapprocher de la réservation d’une croisière alors qu’ils auraient autrement envisagé une escapade terrestre.

Starlink a lancé plus tôt cet été son service Internet pour les bateaux de particuliers, et il semblait que l’industrie des croisières serait la prochaine grande cible. Starlink Maritime pour les particuliers est très cher par rapport à une installation terrestre traditionnelle, mais Royal tarifera sans aucun doute son service en fonction de ce qui a du sens pour ses passagers.

Finalement, les croiseurs n’auront peut-être pas du tout besoin d’un navire pour la connectivité en mer. T-Mobile s’est récemment associé à Starlink sur un plan visant à couvrir les eaux américaines et territoriales avec une couverture textuelle. Ce service ne commencera pas à être déployé en version bêta avant la fin de 2023. Avec le temps, les entreprises chercheront à ajouter la prise en charge de la couverture voix et données.

Royal a déclaré que le déploiement de la technologie Starlink commencera immédiatement sur tous les navires Royal Caribbean International, Celebrity Cruises et Silversea Cruises, ainsi que sur tous les nouveaux navires de chaque marque. Le déploiement devrait être achevé d’ici la fin du premier trimestre 2023.