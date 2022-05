Tout savoir sur l’outil Acrobat

De nombreuses entreprises optent pour une optimisation de leur activité en augmentant la performance de leurs employés. L’une des meilleures options est d’utiliser des outils de travail permettant d’accélérer la réalisation des tâches. Adobe Acrobat fait partie des outils les plus populaires pour envoyer un document rapidement. En effet, c’est l’une des applications facilitant l’ouverture des documents PDF. Lisez cet article pour en apprendre plus sur l’outil Acrobat.

L’interface d’Acrobat Reader

Acrobat Reader ou Adobe Acrobat Reader est l’un des logiciels créés par Adobe Systems pour manipuler facilement les documents PDF. La suite propose de nombreux programmes qui aident les utilisateurs à apporter de petites modifications et ajouter diverses fonctionnalités à leurs documents. L’interface d’Acrobat Reader propose trois sections à l’ouverture d’un document :

Accueil : qui s’affiche lorsque le document PDF ne s’ouvre pas

Outils : affichant tous les outils disponibles d’Acrobat Reader

Document : qui affiche la vue par défaut d’un ou plusieurs documents PDF ouverts en un seul onglet.

Sur cette interface, il se peut qu’il n’y ait pas assez de contenus sur la barre d’outils. Mais pour une accessibilité rapide et facile, vous pouvez y ajouter les fonctionnalités dont vous avez besoin. D’ailleurs, vous pouvez personnaliser votre barre d’outils en y ajoutant ceux que vous utilisez le plus fréquemment. Ces outils d’accès rapides peuvent être groupés en ajustant leur position, laquelle sera conservée d’une session à une autre. Enfin, selon vos besoins, vous pouvez afficher ou masquer votre barre d’outils personnalisée pour ne pas encombrer votre espace de travail.

Pourquoi utiliser Adobe Acrobat ?

Grâce à Adobe Acrobat, vos documents au format PDF peuvent être visualisés et imprimés gratuitement et facilement. De plus, il est facile de convertir les PDF avec Acrobat en conservant la mise en page et la typographie originales. Pour cela, il importe de savoir que ce logiciel vous permet de convertir, modifier, partager et signer tous vos fichiers PDF.

Pour convertir :

Acrobat propose diverses fonctionnalités vous permettant de :

Convertir tous les types de documents ( Word, Excel, PowerPoint, ou JPG ) en PDF

Transformer un PDF en Excel, Word (pour la présentation de votre cv par exemple), PowerPoint, ou JPG

Réduire la taille de vos PDF pour faciliter leur partage

Transformer une page web en PDF

Imprimer n’importe quel fichier au format PDF

Pour modifier

Avec Acrobat, vous pouvez apporter des modifications aux textes et images présents dans votre PDF ainsi qu’insérer des notes ou commentaires, et souligner vos textes. Au sein d’un même document PDF, vous pouvez également fusionner plusieurs fichiers ou au contraire, fractionner un PDF en plusieurs fichiers.

Avec Acrobat, il est également possible de :

Supprimer des pages

Faire pivoter vos pages PDF en portrait ou en paysage

Réorganiser et réagencer les pages de vos fichiers PDF

Extraire ou insérer des pages dans un PDF

Recadrer vos pages et les rogner

Pour partager

En termes de partage de fichiers PDF avec Acrobat, vous disposez de plusieurs fonctionnalités utiles :

Le partage ordinaire pour annotation ou consultation

L’envoi en révision qui consiste à faire une collecte rapide des commentaires de nombreux utilisateurs sur un seul document

La protection d’un fichier en empêchant la copie, l’impression ou la modification du contenu

Le déverrouillage des fichiers en supprimant les mots de passe

La comparaison de deux fichiers afin de déterminer les éventuelles différences.

Pour signer

Parfois, quand vous n’êtes pas habitués à l’utilisation du format PDF, vous pensez qu’il s’agit d’un document non modifiable et qui ne peut être qu’imprimé, visualisé ou, sauvegardé. Pourtant c’est un document auquel on peut demander l’ajout d’une signature, notamment pour les documents administratifs. Effectivement, grâce à Acrobat, un document PDF peut être :

Envoyé pour signature

Rempli et signé comme un formulaire

Utilisé pour préparer un formulaire ou un document numérisé

Comment utiliser Adobe Acrobat ?

Après avoir installé Adobe Acrobat sur votre ordinateur (s’il n’y était pas installé automatiquement), vous pouvez augmenter votre productivité. Acrobat possède d’autres fonctionnalités que la lecture, la visualisation ou l’impression des fichiers PDF. En fait,

Il dispose d’une fonction « Lecture audio » pour lire votre texte PDF en version audio. Il suffit de l’activer

On peut y désactiver le panneau « Outils » s’il n’est pas nécessaire

Il est possible de convertir une page web en PDF avec Acrobat sur Google Chrome en utilisant l’extension « Google Web Store »

Vous pouvez aussi utiliser Adobe Acrobat pour convertir votre fichier PDF en DOCX, et inversement

Vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques du logiciel

Pour améliorer votre expérience d’utilisation du format PDF, Acrobat peut être manipulé avec des raccourcis clavier : CTRL+F pour rechercher du texte, F8 pour afficher ou cacher la barre d’outils, CTRL+F6 pour passer d’un fichier ouvert à un autre, etc.

Différences entre Acrobat Reader et Adobe Reader

Outils populaires et très convoités dans le flux de travail électronique actuel, Adobe Acrobat Reader et Adobe Reader sont tous les deux des visualiseurs de PDF. Ils peuvent convertir presque tous types de documents en format PDF en conservant leur intégrité. Grâce à ces deux outils, les utilisateurs peuvent rapidement et facilement visualiser, imprimer, ainsi que parcourir un document au format PDF. Ces deux outils sont développés et distribués par le même concepteur, Adobe Systems Incorporated. Seulement, ils diffèrent sur quelques points, et Acrobat Reader est la version avancée d’Adobe Reader.

Adobe Reader, c’est quoi ?

Adobe Reader est un composant d’Acrobat présenté sous forme de programme gratuit multiplateforme créé par Adobe Systems. Ainsi, il permet de créer, d’afficher et d’ouvrir des fichiers PDF sur n’importe quel appareil, ce qui signifie qu’un même document garde la même apparence qu’il soit visualisé sur Windows que sur Mac.

Qu’est-ce qu’Adobe Acrobat ?

Adobe Acrobat Reader ou Adobe Acrobat est lui aussi un outil de visualisation, de lecture, et d’impression des documents PDF, et il est doté de toutes les fonctionnalités d’Adobe Reader. Il permet surtout la conversion de tout type de document en format PDF. Cependant, il bénéficie de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dont la plus importante est sa capacité à numériser les documents papiers. L’atout majeur d’Adobe Acrobat par rapport à Adobe Reader est qu’il est disponible en trois versions :

Adobe Acrobat Standard : version allégée d’Acrobat

Adobe Acrobat Pro : doté de toutes les fonctionnalités de la version Standard mais aussi du contrôle en amont des documents, de la création de formulaires, de portefeuilles PDF, etc.

Adobe Acrobat DC : version Cloud d’Acrobat

Les principales différences entre Adobe Reader et Adobe Acrobat

Adobe Acrobat est la version la plus avancée d’Adobe Reader de par ses nombreuses fonctionnalités supplémentaires dont la création et la modification des textes et des images présents dans des fichiers PDF

Adobe Reader est un programme gratuit tandis que Adobe Acrobat est payant

Adobe Reader est compatible avec de nombreux systèmes d’exploitation (Linux, Mac, Android, Windows, …), mais Adobe Acrobat n’est disponible que pour Windows et MacOS, et par abonnement

Adobe Reader et Adobe Acrobat assurent les mêmes fonctionnalités, mais Acrobat peut créer et éditer des documents PDF ainsi qu’ajouter des éléments multimédias dans un document PDF. Acrobat offre un niveau de sécurité supplémentaire élevé.

Adobe Acrobat et Adobe Reader appartiennent à Adobe Systems. Adobe Acrobat est disponible en plusieurs versions proposant diverses fonctionnalités exceptionnelles. Quant à Adobe Reader, il est certes gratuit, mais ses fonctionnalités sont bien plus limitées.