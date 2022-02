Pour trouver un nouvel emploi, il est nécessaire de préparer un nouveau CV. Avec quelques conseils, vous pouvez mieux présenter votre CV. Découvrez ci-dessous 5 façons pour réussir la présentation de son CV.

Débutez par votre état civil

Pour commencer la présentation de votre CV, vous devez mentionner votre nom, prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse mail en haut de la page. L’objectif est d’être court tout en donnant toutes les informations importantes à l’employeur ou le recruteur. Pour avoir un CV parfait, vous pouvez trouver un modèle de CV fonctionnel à télécharger en ligne.

Donnez un titre au CV

Le CV représente votre passeport vers l’emploi. De ce fait, il est primordial de trouver un titre à celui-ci. Il est possible de trouver le titre en ligne. De même, retenez que cela permet de montrer la fonction pour laquelle vous souhaitez postuler. Un modèle de CV parfait doit être composé d’un titre et donc vous ne devez pas hésiter à reprendre le titre présenté dans l’offre d’emploi.

Ajoutez une photo à votre CV

Depuis un moment, il est de tradition d’ajouter une photo en haut du CV. Toutefois, il faut retenir que cela ne constitue pas une obligation. Dans le cas d’un CV anonyme, vous pouvez omettre cela. Mais, vous êtes libre de l’ajouter si ce n’est pas le cas. Aussi, évitez de mettre des filtres comme sur Snapchat. Le mieux, c’est de choisir une photo avec une bonne luminosité.

Faites un résumé

Ici, il est recommandé de faire un résumé en 3 lignes maximum de votre parcours et de votre personnalité. Aussi, ajoutez d’autres informations comme le poste que vous voulez et la disponibilité. Ce résumé doit être une valeur ajoutée à votre CV et doit témoigner en votre faveur auprès de l’employeur.

Privilégiez l’ordre antéchronologique pour présenter votre CV

Parmi les différentes rubriques du CV, celle qui présente votre expérience est la plus examinée par les employeurs. De ce fait, il est conseillé de commencer par votre expérience la plus récente avant de remonter sur la plus ancienne.