Convertir un PDF en Word : très simple en ligne, l’inverse est aussi possible avec un freeware

Vous souhaitez convertir des documents de PDF en Word pour pouvoir éditer le texte ? Nous vous présentons ici le programme en ligne pour convertir un PDF en Word et également pour convertir des DOC en PDF.

Convertir Word en PDF et PDF en Word : Avec des outils gratuits

Le changement de format ne se fait pas en renommant l’extension du fichier, il faut utiliser un logiciel spécial.

Pour changer le format d’un fichier, il ne suffit pas de renommer l’extension du fichier, il faut recourir à des solutions de conversion. Nous présentons des solutions locales et la solution sur Internet ici .

Les avantages et les inconvénients des fichiers PDF sont très proches les uns des autres : il n’est guère possible d’éditer un document fini, ce qui n’est pas pratique si l’on souhaite apporter des modifications ou des ajouts au texte. Mais cela a le charme que les documents ne peuvent pas être manipulés facilement, contrairement aux fichiers Word. C’est sans doute pour cette raison, mais probablement surtout en raison de leur universalité (la présentation est identique sur tous les terminaux), que les PDF sont très répandus sur le web. De nombreux utilisateurs ont reconnu l’importance du format et ont installé un logiciel de visualisation ; depuis Windows 8, il n’est plus obligatoire d’ajouter un composant d’affichage au système d’exploitation. Si vous souhaitez traiter un fichier PDF, il faut auparavant le convertir en document Word. Si vous souhaitez à l’inverse transformer un fichier DOC(X) en PDF, vous trouverez également ce qu’il vous faut ici .

Microsoft Word : Exporter un PDF, c’est aussi simple que cela

Si vous souhaitez transformer un fichier DOC ou DOCX en PDF, Microsoft Word suffit pour la conversion, il dispose d’une fonction d’exportation appropriée. Vous n’avez besoin ni de l’imprimante virtuelle PDF « Microsoft Print to PDF », exclusive à Windows 10, ni d’un pilote d’imprimante PDF alternatif. Voici comment procéder :

Double-cliquez sur le fichier DOC(X) à convertir pour l’ouvrir dans Word.

Cliquez sur « Fichier » en haut à gauche du ruban.

Sélectionnez le bouton « Exporter » à gauche.

Cliquez à droite sur le bouton « Créer un document PDF/XPS ».

Définissez dans la nouvelle fenêtre le nom du fichier et son emplacement. Confirmez en cliquant sur « Publier ».

Comment convertir un PDF en Word ?

Si vous souhaitez convertir un PDF en Word sans trop d’efforts, utilisez un service web comme Soda PDF. Ici, vous pouvez réduire, convertir, éditer, fusionner, diviser, faire pivoter, signer et supprimer les mots de passe des PDF.

Le service Web Soda PDF est gratuit, mais n’offre pas la plupart des fonctions. Les directions de conversion possibles possèdent leurs propres onglets.