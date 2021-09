Argo AI et Volkswagen présentent un véhicule autonome

Volkswagen et Argo AI ont dévoilé le premier véhicule de test ID Buzz pour une conduite autonome.

Argo AI, l’entreprise de voitures autonomes soutenue par Volkswagen et Ford, se prépare pour l’événement IAA Mobility 2021 à Munich, où elle partagera davantage sa vision de l’avenir des services de robotaxi commerciaux.

L’une des choses qu’Argo AI montre est son ID tout électrique. Buzz AD, où « AD » signifie autonomous driving (conduite autonome). Il s’agit d’un véhicule d’essai pour un concept de fourgonnette et sera le premier véhicule fabriqué par le groupe Volkswagen doté d’une technologie de conduite autonome de niveau 4. Cela signifie qu’il devrait pouvoir conduire indépendamment la plupart du temps, mais qu’il sera limité à une zone spécifique par la technologie de géofencing.

Le nouveau véhicule alimenté par batterie est équipé des capteurs lidar laser d’Argo AI, d’un radar et de plusieurs caméras régies par l’IA propriétaire de l’entreprise. Volkswagen indique que les tests seront effectués au centre de recherche et développement d’Argo AI à Neufahrn, ainsi que sur la piste fermée de cette dernière société à l’aéroport international Franz Josef Strauss de Munich. D’autres entreprises de véhicules autonomes certifiées peuvent également utiliser la piste d’essai, et il existe une piste d’essai similaire dans l’ouest de la Pennsylvanie qu’Argo utilise au cours des dernières années.

Les deux sociétés ont de grands projets pour l’avenir et espèrent être en mesure de déployer le premier service commercial de robotaxi à Hambourg d’ici 2025. Le système de covoiturage sera géré par MOIA, une filiale du groupe VW qui a de l’expérience dans l’aide les villes et les entreprises de transport public soulagent les embouteillages du centre-ville.

Un défi d’ingénierie majeur a été de garder le puissant matériel informatique à bord du nouveau véhicule au frais pendant le fonctionnement, et les deux sociétés travaillent toujours sur le meilleur emplacement pour tous les capteurs afin d’offrir une visibilité maximale.

La concurrence avec Waymo d’Alphabet sera difficile, mais Argo fait partie des entreprises de conduite autonome les mieux financées. Ford et Volkswagen ont déjà contribué à hauteur de 3,6 milliards de dollars à l’entreprise, et le PDG Brian Salesky a déclaré qu’une introduction en bourse pouvait être attendue au cours de la prochaine année. En attendant, Argo et Ford s’apprêtent à lancer pas moins de 1 000 véhicules autonomes sur le réseau de covoiturage de Lyft dans plusieurs villes américaines dans les années à venir, dont Miami et Austin.