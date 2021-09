Microsoft Flight Simulator : l’extension Top Gun également reportée à 2022

L’extension Top Gun de Microsoft pour Microsoft Flight Simulator est retardée pour correspondre à la date de sortie décalée du film.

La sortie de l’extension Top Gun de Microsoft pour Microsoft Flight Simulator est retardée pour correspondre à la date de sortie du film, qui a également été reportée. Paramount a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il retardait le reste de ses films de 2021, repoussant Top Gun: Maverick de sa date de sortie du week-end de Thanksgiving au 27 mai 2022.

L’extension Top Gun pour Microsoft Flight Simulator était prévue pour la fin de l’année et sera désormais « publiée en même temps que le film », selon Microsoft et Asobo Studio. Nous n’avons toujours pas beaucoup d’informations sur ce qu’Asobo Studio prévoit d’ajouter avec l’extension Top Gun, à part quelques jets et emplacements de Top Gun: Maverick. « Nous sommes impatients de partager plus d’informations à l’avenir », déclare un article de blog de l’équipe Flight Simulator de Microsoft.

Microsoft a initialement annoncé l’extension Top Gun à l’E3 plus tôt cette année, parallèlement au lancement de Microsoft Flight Simulator pour la Xbox Series X/S. La bande-annonce de l’extension comprend un aperçu de certains des jets à venir sur Microsoft Flight Simulator, et même un porte-avions sur lequel les joueurs pourront peut-être atterrir l’année prochaine.

Paramount a déplacé Top Gun: Maverick à 2022 en raison de préoccupations concernant la variante delta et un pic dans les cas de COVID-19. Jackass Forever est également reporté à l’année prochaine et Mission : Impossible 7 sortira désormais le 30 septembre 2022.