Netflix va produire des adaptations animées de Tomb Raider et Skull Island

Netflix s’associe à Legendary Pictures pour proposer des adaptations animées de Tomb Raider et Skull Island.

Netflix a déclaré mercredi qu’il travaillait sur des adaptations animées de deux franchises bien connues et a confirmé son engagement dans une série précédemment annoncée. Les deux nouvelles séries rejoindront une foule d’autres contenus similaires déjà sur la plateforme, renforçant encore son attrait pour les fans de contenu animé.

Lara Croft de Tomb Raider fera ses débuts dans l’animation dans une nouvelle série qui reprendra après les événements du récent reboot de la trilogie vidéoludique. Elle sera écrite et produite par Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin, Red Sonja) aux côtés de Dmitri M. Johnson (Sonic the Hedgehog), Stephan Bugaj et Howard Bliss.

La résistance de la licence Tomb Raider est tout simplement incroyable. La première entrée a fait ses débuts en 1996 et est devenue l’un des jeux les plus vendus sur la PlayStation originale avec plus de sept millions d’exemplaires vendus. La protagoniste Lara Croft a depuis été présentée dans de nombreuses suites et est l’un des personnages les plus reconnaissables du secteur, juste là-haut avec Mario et Sonic. En 2018, le jeu a été intronisé au World Video Game Hall of Fame.

Netflix travaille également avec Legendary Television sur une adaptation animée de Skull Island. Ce sera une « série d’aventures animées passionnantes qui suivra des personnages naufragés désespérés de s’échapper de l’endroit le plus dangereux de la Terre, une île mystérieuse abritant des monstres préhistoriques, y compris le plus grand titan de tous, Kong. »

Le géant du streaming a en outre noté que la série animée précédemment annoncée Pacific Rim: The Black est toujours en production. La date de sortie du premier épisode n’a pas encore été révélée.

Netflix a un calendrier chargé, ayant promis de sortir au moins un nouveau film chaque semaine en 2021. Nous savons également qu’ils travaillent sur une série CGI basée sur Resident Evil et planifient la quatrième et dernière saison de la série animée Castlevania.