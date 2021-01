Nanatsu no taizai : regarder la saison 4 en VOSTFR

Comment regarder en streaming la saison 4 de l’animé Nanatsu no taizai sur internet ? Voici la réponse.

Seven Deadly Sins ( ou Nanatsu no taizai en japonais, litt. « Sept péchés capitaux ») est un shōnen manga écrit et dessiné par Nakaba Suzuki. Il est prépublié entre octobre 2012 et mars 2020 dans le magazine Weekly Shōnen Magazine de l’éditeur Kōdansha, et est compilé en un total de quarante-et-un tomes. La version française est éditée par Pika Édition de mars 2014 à février 2021.

Une adaptation en série télévisée d’animation produite par le studio A-1 Pictures est diffusée entre octobre 2014 et mars 2015. Quatre épisodes spéciaux sont diffusés entre août et septembre 2016. Une seconde saison est diffusée entre janvier et juin 2018. Deux OAV ont également été produits, et un film d’animation est diffusé en août 2018 au Japon. Une troisième saison est diffusée entre octobre 2019 à mars 2020. Une quatrième saison est annoncée pour janvier 2021. La série animée est diffusée en dehors du Japon via Netflix.

Synopsis : Liones, royaume de Britannia. Le Grand Maître des Chevaliers Sacrés Zaratras a été sauvagement assassiné, et les fautifs seraient un ordre de chevaliers légendaires au nombre de sept au service du roi qui voulaient renverser le trône. Les personnages principaux voulant renverser le trône sont les deux grands maîtres chevaliers sacrés, Dreyfus et Hendrickson. Possédé par le démon Fraudrin, un serviteur remplaçant du Roi Démon ayant reçu un commandement de sa part, Dreyfus n’a eu d’autre choix que de se faire manipuler par ce Démon en le laissant prendre son corps en manipulant lui même Hendrickson pour renverser le trône. Dix ans plus tard, une jeune fille nommée Elizabeth Liones part à la recherche de ces mystérieux chevaliers qui faisaient autrefois la fierté de Liones : les Seven Deadly Sins, un groupe réunissant sept grands criminels choisis par le roi en personne, pour déjouer un complot manigancé par les chevaliers sacrés contre la royauté. C’est alors qu’elle échoue au Boar Hat, une taverne dont le propriétaire est un petit garçon accompagné de son cochon Hawk. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’elle découvre que l’enfant à la tête de la taverne n’est autre que le Péché du Dragon de la Colère, chef des Seven Deadly Sins, Meliodas. C’est alors que débutent leurs aventures à la recherche des six autres Deadly Sins, afin de sauver Liones.

Regarder Nanatsu no taizai Saison 4 en streaming

En France, la saison 4 de Nanatsu no taizai est disponible sur Netflix. L’autre possibilité pour voir l’animé sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de l’animé suivi des mots-clés « en streaming ».