Conseils de sécurité pour la banque en ligne que vous devez connaître

Plus de la moitié des adultes européens effectuent des opérations bancaires en ligne et environ un tiers d’entre eux le font par téléphone portable. Compte tenu de cette popularité, il est important de se demander si les services bancaires en ligne sont sûrs. Malgré les inquiétudes liées au vol d’identité, les services bancaires en ligne sont aussi sûrs que n’importe quelle autre transaction bancaire. Cependant, lorsque les consommateurs effectuent des transactions en ligne, ils doivent être conscients de leurs décisions car certains comportements en ligne peuvent les mettre en danger. Dans cet article, nous allons vous citer six conseils de sécurité pour les services bancaires en ligne qui vous aideront à protéger votre argent et votre identité :

Changez régulièrement votre mot de passe

La meilleure chose que les consommateurs puissent faire pour se protéger est de changer leurs mots de passe tous les 90 jours. N’utilisez jamais un mot et utilisez toujours une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Les mots sont trop faciles à deviner, surtout s’ils sont liés à votre personnalité, comme le nom de jeune fille de votre mère, la rue où vous habitez ou le nom de votre animal de compagnie.

Plus le mot de passe est long, mieux c’est. De nombreuses agences gouvernementales exigent que les mots de passe comportent au moins 14 caractères. Les experts proposent cette astuce pour créer un mot de passe long et facile à retenir : Choisissez un verset bien connu et ajoutez-y des chiffres et des lettres qui seront faciles à retenir. Rendez votre mot de passe encore plus difficile à craquer en remplaçant les lettres par des caractères spéciaux.

N’utilisez pas d’ordinateurs publics ou de Wi-Fi lorsque vous effectuez des opérations bancaires en ligne.

Chaque fois que vous utilisez une connexion Wi-Fi publique, vous devez partir du principe que quelqu’un peut accéder à l’historique de votre navigateur et à votre mot de passe. Ainsi, si vous faites quelque chose qui nécessite une connexion, comme des opérations bancaires ou la lecture d’un courrier électronique, vous vous exposez à des risques. Il est donc judicieux d’utiliser un VPN avant de vous connecter à votre compte, ici vous pouvez trouver une IP dédiée via VPN , ou vous connecter seulement avec votre wifi maison. Cela s’applique même si votre messagerie ou d’autres sites protégés par un mot de passe sont configurés pour insérer automatiquement votre mot de passe et vous connecter.

Vérifiez régulièrement votre relevé bancaire

Vérifiez votre relevé bancaire chaque mois. Même si les banques sont très habiles à reconnaître les fraudes, en particulier avec les cartes de crédit, elles ne sont pas toujours en mesure de repérer toutes les transactions douteuses de chaque client, c’est pourquoi vous devez vous assurer de vérifier votre relevé chaque mois.

Activez l’authentification à deux facteurs

L’authentification à deux facteurs est une autre couche de sécurité que vous pouvez ajouter à toutes vos informations bancaires, y compris les meilleurs comptes courants. Chaque fois que quelqu’un essaie de se connecter à votre compte, votre banque vous envoie automatiquement une alerte par e-mail ou par SMS. Cette alerte contient un code unique que vous devez saisir avant de pouvoir vous connecter à votre compte bancaire.

Utilisez un logiciel anti-virus sous licence

Même les utilisateurs de Mac doivent investir dans un bon logiciel antivirus . Veillez à vérifier fréquemment les mises à jour. Vous pouvez soit configurer votre ordinateur pour qu’il vérifie automatiquement les mises à jour et vous alerte, soit prévoir de vérifier vous-même chaque samedi ou dimanche matin. Mais, ne configurez pas votre ordinateur pour qu’il télécharge automatiquement les mises à jour. Le téléchargement manuel offre la meilleure protection contre les logiciels malveillants et les virus.

Déconnectez votre Internet lorsque vous ne l’utilisez pas

Les ordinateurs qui sont toujours connectés à l’Internet sont vulnérables. La plupart des consommateurs obtiennent leur accès à Internet par le biais de leur compagnie de câble et le Wi-Fi est toujours activé. Assurez-vous que votre Wi-Fi est protégé par un mot de passe et si vous le pouvez, c’est une bonne idée de déconnecter votre ordinateur du Wi-Fi lorsque vous ne l’utilisez pas.

Tapez l’URL de votre banque à chaque fois au lieu d’utiliser les liens dans les courriels

Ne cliquez jamais sur l’URL d’un courriel, même s’il semble provenir d’une source fiable. L’e-mail et le lien peuvent sembler tout à fait légitimes, mais ils peuvent vous conduire dans un endroit où vous ne voulez pas aller. Retapez toujours l’URL dans votre ordinateur avant de l’utiliser ou mettez en signet le site authentifié de votre banque, surtout si vous l’utilisez pour une transaction en ligne ou pour fournir des informations sensibles.