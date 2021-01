Sony lance le Xperia Pro, un smartphone à 2500 $ équipé d’une entrée HDMI

Sony lance le Xperia Pro, un smartphone compatible avec la 5G facturé 2500 dollars et dont la principale particularité est son entrée HDMI.

Souhaitez-vous payer 2 500 $ pour un smartphone doté du processeur de l’année dernière? C’est ce que Sony espère avec son Xperia Pro. L’appareil dispose de quelques fonctionnalités qui justifient en partie le prix, notamment la connectivité 5G et une entrée HDMI dédiée.

L’année dernière, Sony a révélé qu’il préparait une variante Pro du Xperia 1 II, lui-même un téléphone à 1200 dollars. Les rumeurs prétendaient que le successeur coûterait 1 500 dollars, mais c’est en fait un montant beaucoup plus cher que prévu.

Le Xperia Pro partage de nombreuses spécifications du Xperia 1 II, notamment le Snapdragon 865, une batterie de 4000 mAh, une configuration de caméra arrière triple 12MP, une caméra selfie 8MP et un écran OLED 21: 9 (3840 x 1644) de 6,5 pouces. La RAM passe de 8 Go à 12 Go, tandis que le stockage extensible est passé de 256 Go à 512 Go. De plus, le dernier appareil de Sony est également l’un des rares smartphones phares à encore être équipés d’une prise jack 3,5 mm.

La principale différence est l’inclusion de la prise en charge HDMI via une connexion de type D au bas du Xperia Pro. Cela lui permet d’être connecté à n’importe quelle caméra avec une sortie HDMI et d’agir comme un moniteur externe, offrant aux utilisateurs une meilleure vue de ce qui est capturé et offrant des fonctionnalités telles que le quadrillage et le pincement à la vue. Étrangement, le téléphone n’est pas livré avec le câble micro-connecteur HDMI requis.

Grâce à sa connectivité 5G, le Xperia Pro peut également diffuser en direct du contenu vidéo jusqu’au 4K 60fps HDR à partir de la caméra ou du caméscope connecté. Les images HDMI peuvent être diffusées directement sur YouTube et il prend en charge StreamLabs et StreamYard pour le streaming sur d’autres plateformes telles que Twitch et Facebook Live.

Le Xperia Pro prend en charge les normes sous-6 GHz et mmWave 5G et est livré avec un réseau d’antennes mmWave à quatre voies pour maximiser la réception. Il comprend également une application de visualisation de réseau intégrée pour trouver le meilleur signal, et son mmWave a été «affiné» pour le réseau américain Verizon.

Ceux qui sont aux États-Unis peuvent se procurer le Xperia Pro dès maintenant. Reste à savoir si quelqu’un, même les créateurs de contenu professionnels, sera heureux de payer 2500 $ pour l’appareil.