Avatarify : une APK Android pour créer des deepfakes en temps réel

Avatarify, une APK de deepfake open source qui permet de changer de visage en temps réel dans des conversations Zoom et Skype.

Les applications de vidéoconférence comme Zoom et Skype sont généralement ennuyeuses et souvent frustrantes. Avec plus de personnes que jamais utilisant ces logiciels pour travailler à domicile, les utilisateurs trouvent de nouvelles façons de pimenter d’innombrables réunions à distance en bouclant des vidéos d’eux-mêmes semblant engagés, en ajoutant des arrière-plans loufoques, et depuis peu, en utilisant des filtres deepfake pour se faire passer pour des célébrités.

Avatarify est une application (APK) qui superpose le visage de quelqu’un d’autre au vôtre en temps réel, lors de visioconférences. Le code est disponible sur Github pour tout le monde si vous utiliser un PC, mais une déclinaison mobile est également disponible.

Le programmeur Ali Aliev a utilisé le code open-source du «First Order Motion Model for Image Animation», publié sur le serveur de pré-impression arxiv, pour développer Avatarify. First Order Motion, développé par des chercheurs de l’Université de Trente en Italie ainsi que par Snap, Inc., piloter une photo d’une personne à partir d’une vidéo d’une autre personne.

Avec d’autres technologies d’échange de visage, comme les deepfakes, l’algorithme est formé sur le visage que vous souhaitez échanger, nécessitant généralement plusieurs images du visage de la personne que vous essayez d’animer. Ce modèle peut le faire en temps réel, en entraînant l’algorithme sur des catégories similaires de la cible (comme les visages).

Aliev a fait une vidéo de lui-même en tant qu’Elon Musk, faisant semblant de rejoindre la mauvaise réunion, pour démontrer la technologie. Il est assez clair que c’est un faux, mais les yeux et la tête bougent assez bien pour que les autres personnes doutent pendant quelques secondes.

Pour être crédible, vous auriez besoin de lancer votre voix pour imiter le visage que vous faites, quelque chose de deepfakes a encore du mal à faire de manière réaliste.