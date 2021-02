Comment choisir le meilleur site de paris sportif Belgique

Cette page présente les opérateurs de confiance de l’industrie des paris sportifs. Découvrez le meilleur site de paris sportif Belgique.

À propos des paris sportifs en ligne

Les paris sportifs sont une sorte de jeu entre un bookmaker et un joueur: le joueur fait sa prédiction pour un événement sportif et met de l’argent sur le fait que cette prédiction sera correcte. Avec le pari correct sur le meilleur site de paris sportif Belgique, il se rend cet argent avec un profit, s’il perd, en conséquence, il le perd.

La Belgique est un pays où le pari sur le résultat d’un événement sportif est une forme de loisir populaire. En dehors du football, les Belges sont également très intéressés par les courses classiques et harnais. En ce qui concerne les évènements footballistiques, les Belges sont fiers d’avoir plusieurs stars du football qui jouent pour les ligues majeures à travers le monde. La popularité croissante du football au 19ème siècle a conduit à la fondation de plusieurs clubs de football. C’est un fait curieux que les Belges adorent parier sur l’équipe des perdants.

Avec le football, les Belges semblent vraiment intéressés par le cyclisme. En fait, c’est le deuxième sport le plus populaire du pays. Un grand pourcentage de Belges pratiquent le vélo ou assistent à des événements cyclistes. L’un des circuits les plus populaires est le Tour des Flandres. Surprenant ou non, le tennis est le troisième sport le plus populaire en Belgique. Justine Henin-Hardenne et Kim Clijsters, joueuses de tennis belges de premier plan, ont été classées numéro un dans le monde.

La Belgique est célèbre pour les règles strictes imposées aux meilleurs sites de paris sportif Belgique, prêts à entrer sur le marché belge des jeux d’argent. En conséquence, les sites de nombreux opérateurs internationaux sont bloqués. Si un parieur réussit à placer un pari auprès d’un opérateur non réglementé, il pourrait ne pas être en mesure de retirer ses gains ou ses comptes peuvent être fermés.

Afin d’obtenir une licence des autorités belges des jeux d’argent, chaque candidat passe par une procédure de vérification approfondie. Pour placer un pari légitime, les joueurs basés en Belgique doivent accéder au domaine .be. Voici une liste des bookmakers les plus fiables, légalement autorisés à opérer en Belgique:

Ladbrokes ;

UniBet ;

RedBet.

Critères pour choisir le meilleur site de paris sportifs

Quel est le meilleur site de paris sportif Belgique ? Il existe plusieurs critères pour évaluer la qualité du travail du bookmaker:

La fiabilité du bookmaker est l’un des principaux critères de son évaluation. Nous considérons un bookmaker fiable qui:

Répond à tous les critères des bookmakers de haut niveau. Répond en temps opportun à nos plaintes concernant les plaintes des joueurs. Résout les plaintes conformément à nos directives.

Côtes – La note de cette caractéristique reflète le montant de la marge du bookmaker. Plus la marge est faible, plus les côtes et le score du bookmaker sont élevés. Au stade actuel, cette estimation est déterminée manuellement et peut ne pas être suffisamment précise.

Commodité des paiements – L’évaluation de cette caractéristique reflète le nombre de moyens de paiement et la rapidité des paiements par le meilleur site de paris sportif Belgique. Une note plus élevée est assurée par la disponibilité des systèmes de paiement populaires parmi les joueurs russophones.

Service d’assistance – Le score reflète la compétence et la convivialité de l’équipe d’assistance. Tous les canaux d’assistance sont évalués – e-mail, chat en direct et ligne téléphonique. L’absence de canal abaisse le score.

Bonus et promotions – La note de cette caractéristique reflète la quantité et la qualité des bonus et promotions du bookmaker. Chaque type de bonus se voit attribuer un poids individuel pour l’évaluation. La note peut varier en fonction des bonus et des promotions proposés par le site des paris sportifs en ligne du moment.

Les conclusions

Vous savez maintenant comment choisir des opérateurs fiables dans l’industrie des paris sportifs. Une riche sélection d’événements, des limites de paris sportifs en ligne élevées, un support convivial et réactif vous offriront une expérience de jeu impeccable.