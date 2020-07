Masques de Protection Geek : se protéger avec style !

Avec le covid-19, le port d’un masque en tissu devient, au fil des mois, une habitude. Voici une sélection de masques de protection pour les Geeks.

Si vous souhaitez améliorer vos choix de masques faciaux, ces options geek rendent le port d’un masque un peu plus amusant. Nous avons rassemblé quelques choix parmi les fandoms populaires afin que vous puissiez représenter vos héros favoris chaque fois que vous sortez.

Le port d’un masque facial est un bon (et facile) moyen de ralentir la propagation du COVID-19 pour les personnes malades, en plus de vous protéger, vous et votre famille, lorsque vous sortez. La plupart de ces masques faciaux sont faits d’un matériau respirant, comme le coton, et ont des élastiques qui s’enroulent autour de vos oreilles, bien que certains modèles aient des liens en tissu plus confortables avec lesquels vous pouvez contrôler l’étanchéité. N’oubliez pas non plus de laver votre masque après chaque utilisation pour le garder hygiénique.

Masques de Protection Geek

Star Wars

Que vous vous battiez avec les Rebels ou que vous vous teniez avec l’Empire, il existe de nombreux choix de masques pour les fans de Star Wars. Choisissez parmi les méchants emblématiques Dark Vador ou Dark Maul, aux stormtroopers, ou peut-être même un masque floral May The Force Be With You, ou prouvez que vous êtes le plus grand fan de Star Wars en les collectionnant tous.

Star Trek

Ces masques faciaux peuvent vous aider à vivre longtemps et à prospérer! La boutique officielle Star Trek propose de nombreux designs approuvés par la Fédération pour les fans des séries originales et de la prochaine génération, et il existe même une option conviviale pour toute personne mise en quarantaine dans le cube Borg. Ce n’est que logique.

Marvel

Réunion de justiciers! Que votre favori soit Iron Man, Black Panther ou Spider-Man, il existe des tonnes de masques pour les fans de Marvel. Il existe même des designs de style bande dessinée et des masques avec d’autres personnages MCU parmi lesquels choisir, comme Carnage et Deadpool.

DC

À moins que vous ne soyez l’homme d’acier, vous devriez probablement vous munir d’un masque facial avant de sortir. Si vous êtes un fan de bandes dessinées de DC, il y a beaucoup de super choix pour les fans de Superman, Batman, The Flash, Wonder Woman et d’autres personnages de DC.

Zombies

Certes, les zombies ne sont pas exactement une lueur d’espoir, mais ils sont plus cool que les loups-garous, non? Que vous aimiez les zombies de dessins animés, quelque chose d’un peu mignon ou quelque chose de plus intense, ces masques de zombies sont une évidence.

Le Seigneur des anneaux

Si vous partez à l’aventure, assurez-vous d’emporter l’un de ces précieux masques avec vous. Découvrez des options intéressantes comme le texte sur l’Anneau Unique ou une carte de la Terre du Milieu ou une représentation des Portes de Durin. Un masque pour les gouverner tous!

Alien vs. Predator

Comme si ces personnages n’étaient pas assez terrifiants. Bien sûr, les Xénomorphes ont l’air cool et peu de terreurs sont plus grandes que leur progéniture parasite qui épouse le visage, mais ils n’étaient pas deux fois moins durs que les Prédators. Quel que soit le camp que vous avez pris dans cette bataille épique, ces masques vous protégeront.

Pokémon

Pikachu, je te choisis! Restez en sécurité avec ces masques Pokémon super efficaces. Choisissez votre masque de base parmi des options telles que Carapuce, Bulbizarre ou Salamèche, optez pour un Pokémon légendaire, rangez-vous du côté de la Team Rocket ou choisissez un Métamorph.

Harry Potter

Libérez Dobby en lui donnant l’un de ces merveilleux masques de sorcier. Il y a des masques pour chacune des maisons de Poudlard – Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard – ainsi qu’un pour les Reliques de la Mort et un avec des sorts écrits dessus.

Anime

Pour terminer en beauté cette liste, voici les masques Anime! Que vous soyez fans d’animés légendaires comme Hunter x Hunter, Fullmetal Alchemist et Sailor Moon ou que vous préfériez des séries et des personnages un peu plus légers, tels que Goku, RWBY ou Totoro, vous pouvez représenter votre anime préféré avec style.

Pour trouver ces masques, rendez-vous sur RedBubble !