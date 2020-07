Netflix : les nouveautés séries et films d’Août 2020

Voici la liste des séries, films et documentaires qui seront ajoutés au catalogue français de Netflix pour le mois d’Août 2020.

Pour ceux qui ne partent pas en vacances cet été, Netflix a préparé de quoi occuper vos journées. La plateforme vient de dévoiler sa programmation pour le mois d’août, ce qui nous permet de voir la liste de tous les films et de toutes les séries qui arriveront au cours des prochaines semaines.

Parmi les grosses surprises, on peut citer la troisième et dernière saison de The Rain. Elle sera ajoutée au catalogue de Netflix dès le 6 août prochain. Attendue pour le 21 août, la cinquième saison de la série Lucifer viendra faire monter la température dans votre salon. Citons également 3 % qui va aussi faire un retour, un retour pour le moins surprenant car aucune annonce n’a été faite par Netflix. La saison 4 arrivera le 14 août.

Côté films, on notera la sortie de Project Power, qui parle d’une mystérieuse pilule confère des super-pouvoirs à quiconque l’ingère. On suivra un ancien soldat, un flic et une ado fermement décidés à faire toute la lumière sur cette étrange pilule.

La liste complète des films et séries TV diffusés sur Netflix en août figure ci-dessous.

Films & Documentaires :

Five : 1er août

Grave : 1er août

Good Luck Alferia : 1er août

Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain : 1er août

Connected : 2 août

Les Etats-Unis, terre d’immigration : 3 août

World’s Most Wanted : 5 août

Unbreakable Kimmy Schmidt Kimmy vs le révérend : 5 août

Anelka l’incompris : 5 août

Jack et la mécanique du coeur : 6 août

Work It : 7 août

Berlin, Berlin, pour l’amour de Lola : 7 août

Annabelle 2 : 9 août

Tout nous sépare : 11 août

L’industrie du bien-être, potions et poisons : 12 août

Project Power : 14 août

Atomic Bonde : 16 août

Fast and Furious 8 : 16 août

Guru-Guru Gokil : 17 août

High Score, l’âge d’or du gaming : 19 août

Les Crimes qui nous lient : 19 août

#PireSoirée : 20 août

L’homme qui voulait contacter les extraterrestres : 20 août

Force obscure : 21 août

La Nuit où on a sauvé maman : 21 août

Comme des Phoenix l’esprit paralympique : 26 août

Young Adult : 28 août

Origines Secrètes : 28 août

Santana : 28 août

All Together Now : 28 août

Séries :

Le labo de Felipe – saison 1 : 4 août

The Raison – saison 3 : 6 août

Alta Mar – saison 3 : 7 août

Dirty John Betty Broderick – saison 1 : 14 août

Le Grand Braquage – saison 1 : 14 août

3% – saison 4 : 14 août

Biohackers – saison 1 : 20 août

Hoops – saison 1 : 21 août

Lucifer – saison 5 : 21 août

Trinket – saison 2 : 25 août.

I am a Killer, après la prison – saison 1 : 28 août

Enfants :

Tut tut Cory Bolide la Colo : 4 août

Mages et Sorciers, les contes d’Arcadia : 7 août

Qui a peur des monstres – 14 août

Miko et High Five – saison 2 : 17 août

Le Super Labo d’Emily : 25 août