Le nouveau câble sous-marin de Google reliera les États-Unis à l’Espagne et au Royaume-Uni

Google a annoncé la préparation d’un câble sous-marin en fibre connectant New York aux États-Unis, Bude au Royaume-Uni et Bilbao en Espagne.

À l’heure actuelle des communications sans fil, il semblerait être une valeur sûre de supposer qu’une grande partie du trafic Internet international est gérée sans fil via des satellites. La vérité, cependant, est qu’un vaste réseau de câbles réseau sous-marins relie les États-Unis à d’autres régions du monde et est responsable de 98% du trafic Internet international.

À mesure que la société dépend de plus en plus d’Internet, l’importance de cette infrastructure essentielle ne fait qu’augmenter. C’est pourquoi Google a annoncé mardi qu’il construisait un nouveau câble sous-marin privé pour relier New York aux États-Unis, Bude au Royaume-Uni et Bilbao en Espagne.

Google s’associe au fournisseur de câble sous-marin SubCom sur le projet, qui porte le nom de Grace Hopper en l’honneur de l’informaticien américain du même nom. Hopper, décédé en 1992, était un pionnier dans le domaine de la programmation informatique. On lui attribue la création de l’un des premiers compilateurs, qui a directement conduit au développement du langage de programmation COBOL.

« Une fois mis en service, le câble Grace Hopper sera l’un des premiers nouveaux câbles à connecter les États-Unis et le Royaume-Uni depuis 2003 », a expliqué dans un billet de blog Bikash Koley, vice-président de Google Global Network. « Augmentant ainsi la capacité de ce carrefour mondial très fréquenté et alimentant les services Google tels que Meet, Gmail et Google Cloud. Il s’agit également de notre premier investissement dans un câble sous-marin privé vers le Royaume-Uni et de notre premier itinéraire optique vers l’Espagne. »

SubCom est en activité depuis 1955 et a travaillé sur plus de 200 systèmes au fil des ans.

Le câble sous-marin comportera 16 paires de fibres (32 fibres) et fournira à Google une route directe vers le Royaume-Uni et l’Espagne. Selon le géant de la technologie, ce sera le premier câble sous-marin à mettre en œuvre la technologie de commutation par fibre optique, ce qui leur permettra de mieux acheminer le trafic en cas de panne.

Google et SubCom prévoient d’achever les travaux sur le câble Grace Hopper en 2022.