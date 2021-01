Kickstarter a levé un record de 730 millions de dollars l’année dernière

Kickstarter a levé un record de 730 millions de dollars en 2020, malgré le plus faible nombre de lancements de campagnes depuis 2011.

La pandémie a peut-être incité de nombreuses personnes à être plus prudentes avec leur argent, mais les participations sur Kickstarter sont plus fortes que jamais. L’année dernière, la plateforme de financement participatif a levé un montant record de 730 millions de dollars grâce à des campagnes réussies, dont 23,3 millions de dollars pour les jeux vidéo.

L’examen par Ico Partners de l’année précédente de Kickstarter montre que 2020 a rapporté 115 millions de dollars de plus que 2019, la plus forte augmentation en glissement annuel depuis 2014. Fait intéressant, le nombre de campagnes financées était inférieur à celui de l’année précédente; ils ont juste levé plus d’argent en moyenne.

On constate également que le nombre de projets lancés en 2020 est à son plus bas depuis 2011. Si la pandémie pourrait être en partie à blâmer, elle suit une tendance qui se poursuit depuis 2015. Sur 37 581 campagnes, 18 642 ont atteint leurs objectifs.

Les projets de jeux vidéo se sont bien comportés sur la plateforme l’année dernière. La catégorie a recueilli 23 millions de dollars, le plus depuis 2015, et les 408 campagnes financées ont marqué le nombre le plus élevé en six ans.

La plupart des jeux avaient un objectif de financement inférieur à 50 000 $, bien que six aient recueilli plus de 500 000 $, y compris Kindred Fates, le seul à être développé aux États-Unis. Avec plus de 3 millions de dollars amassés, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes a été la campagne de jeux vidéo la plus réussie de l’année dernière, suivie de The Wonderful 101: Remastered et Pathfinder: Wrath of the Righteous, qui ont tous deux rapporté plus de 2 millions de dollars.

Les jeux de table ont connu une année exceptionnelle, amassant un record de 236,6 millions de dollars, soit près d’un tiers de tout l’argent collecté sur Kickstarter en 2020. La catégorie a également enregistré son plus grand nombre de projets financés (3 163).

Les jeux (à la fois sur table et vidéo), le design et la technologie ont été les catégories les plus réussies en 2020.