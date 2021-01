Capcom dévoile la réplique du manteau de Chris Redfield disponible pour 1 500 dollars

Alors que la sortie de Resident Evil 8: Village approche, Capcom a dévoilé la réplique du manteau de Chris Redfield, disponible pour 1 500 dollars.

Les sociétés de jeux savent que certains fans paieront beaucoup d’argent pour les produits dérivés liés à leurs titres. Capcom est un expert dans ce domaine: l’éditeur vend une fois de plus une réplique de manteau porté par un personnage de Resident Evil.

Le manteau en laine ordinaire est au prix de 159 731 yens sur le site Web japonais de Capcom. Cela représente un peu plus de 1 500 $, beaucoup pour quelque chose qui n’a même pas de boutons. Mais cela ressemble à celui que Chris Redfield porte dans Resident Evil Village, ce qui apparemment justifie complètement le coût.

Le manteau est disponible en tailles Medium, Large et Extra Large. Il existe également une option « Modèle d’origine » qui est encore plus grande et est censée correspondre aux proportions du jeu de Redfield. Kotaku écrit que cette version est plus étroitement calquée sur le vêtement réel numérisé en 3D dans le jeu.

Le manteau est disponible seul et dans le cadre de deux éditions de collection différentes contenant des éléments comme une statue, une réplique de coffre, une carte, etc. Le moins cher est de 1 634 $, tandis que celui avec un coffre est de 1 855 $.

Capcom n’est pas étranger à la vente de manteaux coûteux portés par les personnages de Resident Evil. La société a déjà commercialisé le blouson aviateur Resident Evil 4 de Leon Kennedy pour 1 200 $ en 2016, et sa veste en cuir de Resident Evil 6 est allé pour 1 000 $.

Malgré leurs prix élevés, ces types d’articles sont populaires. L’année dernière, une veste Death Stranding de 1900 $ s’est rapidement épuisée après sa mise en vente. Il y avait aussi une édition ultra limitée à 8000 $ de Devil May Cry 5 fournie avec la veste de Dante.

Payer près de 2000 $ est une grosse dépense pour l’édition collector de n’importe quel jeu, bien que cela ne soit rien par rapport à l’édition Spotlight de Dying Light de 2016 qui promettait aux acheteurs une part dans le film basé sur le jeu, qui n’est toujours pas sorti. On ne sait pas si quelqu’un a déjà financé le prix demandé de 10 millions de dollars.