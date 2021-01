YouTube a versé plus de 30 milliards de dollars aux créateurs de contenu au cours des 3 dernières années

Susan Wojcicki, PDG de Youtube, a annoncé que la plateforme a versé plus de 30 milliards de dollars aux créateurs de contenu au cours des 3 dernières années.

YouTube a versé plus de 30 milliards de dollars aux créateurs de contenu au cours des trois dernières années, selon la CEO Susan Wojcicki. Alors que le service de partage de vidéos appartenant à Google tourne la page jusqu’en 2021, il reste inébranlable dans sa volonté d’améliorer la plate-forme et de créer un meilleur environnement pour les créateurs et les téléspectateurs.

Rien qu’en 2019, YouTube a contribué pour environ 16 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) des États-Unis. Selon Oxford Economics, cela équivaut à peu près à 345 000 emplois à temps plein.

Les créateurs diversifient également leurs sources de revenus. Wojcicki dans une lettre de la communauté a déclaré que l’année dernière, le nombre de chaînes réalisant la majorité de leurs revenus grâce aux Super Stickers, Super Chats et aux adhésions a triplé. Le nombre de nouvelles chaînes qui ont rejoint le programme de partenariat de YouTube a, quant à lui, plus que doublé en 2020.

Wojcicki a également décrit certains des changements que YouTube entend apporter au cours de l’année à venir.

Plus précisément, YouTube vise à être plus transparent en ce qui concerne les politiques qui ont un impact sur les créateurs et apportera des améliorations au processus de recours. Le site vidéo commencera également à demander aux créateurs aux États-Unis de partager des détails sur leur sexe, leur race, leur origine ethnique et leur orientation sexuelle sur une base volontaire afin de «comprendre ce qui se passe à grande échelle pour différentes communautés sur YouTube» et de contribuer à en faire «un meilleur endroit pour tout le monde.

La lettre complète de Wojcicki, qui aborde en outre des sujets tels que la désinformation, la santé et aider les gens à acquérir de nouvelles compétences, est disponible sur le blog officiel de YouTube.