Cette société vous paiera 41 000 $ pour jouer à des jeux pendant un an

Une société baptisée Opsys propose à un gamer d’être rémunéré 41 000 $ pour jouer à des jeux pendant un an.

Jouez-vous à beaucoup de jeux PC? Aimeriez-vous être payé environ 41 000 $ pour vous adonner à votre loisir pendant un an? Cette perspective séduisante semble être proposée par une société britannique, qui recherche un joueur pour gérer sa section «Overpowered User Experience».

Tel que rapporté par PC Gamer, OPSYS est un assembleur de PC récemment fondé de Stockport au Royaume-Uni. Il cherche quelqu’un pour jouer à des jeux sur ses ordinateurs, offrant 30 000 £ (environ 41 000 $) pour le job de 12 mois.

«Au lieu de payer 30 000 £ à un adepte de la publicité pour promouvoir les ordinateurs les plus puissants du monde, nous vous donnons 30 000 £ pour jouer à des jeux avec», explique la société.

Le libellé de l’annonce vous donne une idée de ce que recherche OPSYS: « Game-Addicts only. L’ingénieur de l’expérience utilisateur surpuissante (OUX) d’OPSYS ne peut pas passer toute la journée à chercher de quoi parlent les joueurs. Vous devez savoir. Donc, ayez immédiatement des pensées sur la méta, les mèmes et la meilleure façon de minimiser votre chemin vers une victoire facile, et vous serez bon pour ce travail. »

Qu’il s’agisse d’une véritable annonce ou un coup publicitaire, nul ne sait. OPSYS a peu de feedbacks, bien que positifs, et le processus de candidature consiste à publier une vidéo de 60 secondes sur les réseaux sociaux expliquant pourquoi vous méritez le poste et utiliser le hashtag de l’entreprise sur Twitter ou Instagram.

Ce que le travail implique au-delà des jeux n’est pas clair, même s’il semble que la promotion de l’entreprise sera une exigence. Le poste à temps plein est exercé à distance et il n’est pas mentionné qu’il soit ouvert uniquement aux résidents du Royaume-Uni. Les candidatures se terminent le 9 avril, l’entretien final ayant lieu le 12 avril.