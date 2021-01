523 millions de numéros de téléphone d’utilisateurs Facebook en vente sur Telegram

Plus de 500 millions de numéros de téléphone d’utilisateurs de Facebook ont été mis en vente sur la messagerie Telegram.

Une vulnérabilité de Facebook corrigée en 2019 a entraîné la mise en vente des numéros de téléphone de plus de 500 millions d’utilisateurs via un forum de cybercriminalité sur le Deep Web. Les acheteurs intéressés peuvent rechercher des informations dans la base de données à l’aide d’un robot Telegram.

Alon Gal, co-fondateur et CTO de la société de cybersécurité Hudson Rock, a découvert l’activité et alerté Motherboard. « Il est très inquiétant de voir une base de données de cette taille être vendue dans les communautés de cybercriminalité, cela nuit gravement à notre vie privée et sera certainement utilisé pour le smishing et d’autres activités frauduleuses par de mauvais acteurs », a-t-il déclaré.

Ce qui rend cette base de données particulièrement inquiétante, c’est la facilité avec laquelle n’importe qui peut rechercher parmi les 533 millions d’entrées revendiquées. La ou les personnes responsables ont créé un robot Telegram qui permet à quiconque de trouver le numéro de téléphone d’un utilisateur, à condition qu’il dispose de son identifiant Facebook. Ils peuvent également trouver leur identifiant Facebook à partir d’un simple numéro de téléphone.

Few days ago a user created a Telegram bot allowing users to query the database for a low fee, enabling people to find the phone numbers linked to a very large portion of Facebook accounts.

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) January 14, 2021