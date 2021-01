Mars: l’hélicoptère Ingenuity de la NASA atteindra la planète rouge le mois prochain

Ingenuity, le petit hélicoptère développé par l’agence spatiale américaine, atteindra la planète Mars le mois prochain.

Le dernier rover explorateur de la NASA devrait entrer en contact avec la surface de Mars le mois prochain, le 18 février. C’est une étape importante pour l’agence spatiale américaine, et pas seulement en raison du rover lui-même: sa cargaison est tout aussi importante. Le rover Perseverance transporte le tout premier «hélicoptère Mars», bien connu sous le nom d’Ingenuity.

Ingenuity est un petit hélicoptère léger avec deux rotors, chacun en fibre de carbone. Les rotors tourneront dans des directions opposées, à des vitesses «d’environ 2 400 tr / min», ce qui est «plusieurs fois» plus rapide que ce que vous verriez sur n’importe quel hélicoptère de passagers sur Terre.

Alors, pourquoi ces vitesses sont-elles nécessaires et pourquoi l’ingéniosité est-elle si légère? Selon la NASA, l’atmosphère extrêmement mince de Mars est à blâmer. Avec beaucoup moins d’air utilisable que la Terre, tout véhicule volant tentant de voler sur la planète rouge aurait besoin de rotors beaucoup plus rapides pour générer suffisamment de portance pour décoller.

Si la mission est un succès, elle pourrait révolutionner la façon dont les scientifiques abordent l’exploration de Mars. Jusqu’à présent, ils ont dû compter sur des rovers au sol à roulement lent pour naviguer, mais si Ingenuity se révèle capable de résister à l’environnement difficile de Mars, la technologie pourrait devenir beaucoup plus courante. Peut-être qu’un design plus raffiné pourrait être réalisé à une date ultérieure?

Nous souhaitons aux ingénieurs de la NASA, et à Ingenuity elle-même, le meilleur dans leurs efforts. Qu’il atterrisse et décolle avec succès ou non, vous pouvez être certain que nous couvrirons l’atterrissage d’Ingenuity ici, alors restez à l’écoute le 18 février.