Twitter lance Birdwatch, un outil de fact-checking destiné à lutter contre la désinformation

Twitter vient de lancer un nouvel outil pour lutter contre la désinformation en faisant directement appel aux utilisateurs.

Twitter a lancé son outil Birdwatch, destiné à lutter contre la désinformation sur la plateforme en permettant aux utilisateurs de vérifier les tweets, a annoncé la société lundi. Les utilisateurs du programme pilote, qui n’incluront au départ qu’environ 1 000 utilisateurs aux États-Unis, pourront éventuellement ajouter des notes aux tweets pour fournir un contexte.

Pour l’instant, les utilisateurs participant au projet pilote peuvent écrire des notes sur des tweets individuels, mais les notes ne seront pas visibles publiquement sur Twitter lui-même, uniquement sur le site Web de Birdwatch. Les utilisateurs pilotes peuvent également noter les notes soumises par d’autres participants au programme.

Voici un exemple de ce à quoi ressemblerait un tweet avec les notes Birdwatch:

«Nous pensons que cette approche a le potentiel de réagir rapidement lorsque des informations trompeuses se répandent, ajoutant un contexte dans lequel les gens font confiance et trouvent précieux», a écrit le vice-président du produit Twitter Keith Coleman dans un article de blog. «À terme, nous visons à rendre les notes visibles directement sur les Tweets pour le public mondial de Twitter, lorsqu’il y a consensus d’un ensemble large et diversifié de contributeurs.»

Twitter a d’abord confirmé qu’il travaillait sur Birdwatch l’année dernière, mais il n’était pas prévu de publier le programme avant l’élection présidentielle américaine.

🐦 Today we’re introducing @Birdwatch, a community-driven approach to addressing misleading information. And we want your help. (1/3) pic.twitter.com/aYJILZ7iKB

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 25, 2021