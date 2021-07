Instagram rend les comptes des utilisateurs de moins de 16 ans privés par défaut

Instagram a rendu les comptes des utilisateurs de moins de 16 ans privés par défaut, ce qui limite également la façon dont les annonceurs peuvent cibler les jeunes.

Instagram, propriété de Facebook, introduit des changements conçus pour rendre l’application plus sûre pour les jeunes. Désormais, toute personne s’inscrivant au service qui a moins de 16 ans (ou moins de 18 ans dans certains pays) verra son compte défini sur privé par défaut, bien que l’option de passer au public soit toujours disponible. Toute personne de moins de cet âge disposant d’un compte public recevra désormais une notification l’encourageant à passer au compte privé.

Instagram tend à rendre les comptes privés par défaut pour les jeunes depuis un certain temps. En mars, il a commencé à montrer aux jeunes s’inscrivant sur Instagram un message vantant les mérites d’avoir un compte privé. Maintenant, cela rend privé la valeur par défaut.

Facebook, la société introduit également des changements dans la façon dont les annonceurs peuvent cibler les utilisateurs de moins de 18 ans. Auparavant, tout utilisateur pouvait être ciblé en fonction de ses intérêts et de son activité ; informations que Facebook collecte sur le Web, pas seulement sur ses propres propriétés, en analysant l’historique de navigation Web des individus, l’utilisation des applications, etc. Désormais, les annonceurs ne pourront cibler que les utilisateurs de moins de 18 ans en fonction de leur âge, de leur sexe et de leur emplacement. Cela s’applique aux utilisateurs sur Instagram, Messenger et Facebook.

Sur Instagram, la société affirme qu’elle fait également davantage pour limiter la façon dont les utilisateurs problématiques interagissent avec les utilisateurs de moins de 16 ans. L’entreprise affirme être en mesure d’identifier les « comportements potentiellement suspects » à partir des comptes. Cela signifie que le compte peut avoir été récemment bloqué ou signalé par une personne plus jeune, par exemple. Ces utilisateurs suspects seront virtuellement séparés des utilisateurs de moins de 16 ans : ils ne verront pas les comptes de moins de 16 ans sur leurs pages Explorer, Bobines ou Comptes suggérés pour vous, et ils ne verront pas non plus les commentaires des utilisateurs de moins de 16 ans sur les publications d’autres personnes ou ne seront pas capable de commenter le contenu d’utilisateurs de moins de 16 ans.

« Nous essayons de déterminer si un adulte présente un comportement suspect », a déclaré à NBC News la responsable des politiques publiques d’Instagram, Karina Newton. « L’adulte n’a peut-être pas encore enfreint les règles, mais pourrait faire des choses qui nous poussent à les regarder plus profondément. »

Instagram utilisait auparavant sa capacité à identifier les comptes suspects pour avertir les adolescents lorsqu’ils recevaient un message direct de l’un de ces utilisateurs. Il a également empêché les adultes d’envoyer des messages aux adolescents qui ne les suivent pas déjà.

En même temps que Facebook essaie de rendre Instagram plus sûr et plus privé pour les adolescents, il travaille toujours au développement d’une application pour les enfants de moins de 13 ans (l’âge minimum actuel pour s’inscrire à Instagram). Les plans ont été signalés pour la première fois par BuzzFeed News en mars et ont suscité de nombreuses critiques et plaintes.

Newton d’Instagram a déclaré à NBC News que l’application Instagram pour les moins de 13 ans était toujours en cours d’élaboration et que l’entreprise était en « consultation approfondie avec des experts en développement de l’enfant et des défenseurs de la vie privée » pour répondre aux « besoins des familles et des jeunes ».

A déclaré Newton: « Nous cherchons à créer quelque chose qui soit convaincant pour les préadolescents et qui fonctionne pour les parents. »