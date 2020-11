Google Photos met fin au stockage illimité gratuit en juin 2021

A partir du 1er juin 2021, il ne sera plus possible d’ajouter des nouvelles photos ou vidéos de façon illimités sur Google Photos.

À compter du 1er juin 2021, toutes les nouvelles photos et vidéos mises en ligne seront comptabilisées dans les 15 Go de stockage gratuit d’un utilisateur fournis avec chaque compte Google (ou dans le stockage supplémentaire qu’un utilisateur a acheté en tant que membre Google One). Le stockage du compte Google est partagé entre Photos, Gmail et Drive.

Il y a plus de cinq ans, Google a lancé Google Photos en tant que référentiel gratuit et illimité pour vos photos et vidéos, et les utilisateurs ont profité du service. Aujourd’hui, plus de quatre trilliards de photos sont stockées dans Google Photos, les utilisateurs ajoutant 28 milliards de nouvelles images et vidéos incroyables chaque semaine.

Compte tenu de la forte utilisation et pour suivre le rythme de la demande croissante, il n’est pas surprenant d’apprendre que Google apporte des modifications à sa politique de stockage illimité de haute qualité.

Il convient de souligner que les photos et vidéos téléchargées en haute qualité avant le 1er juin 2021 ne seront pas prises en compte dans l’attribution de 15 Go. Toutes les images et vidéos téléchargées à ce stade seront exemptées de la limite de stockage.

Et même dans six mois, lorsque le changement entrera en vigueur, Google note qu’environ 80% des utilisateurs de Google Photos devraient toujours être en mesure de stocker trois années supplémentaires de souvenirs avec l’allocation de 15 Go.

Google a également réaffirmé son engagement de ne pas utiliser les informations provenant de Google Photos à des fins publicitaires.