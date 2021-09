Segway lance un robot-tondeuse à gazon baptisé Navimow

Segway lance un robot-tondeuse qui pourra fonctionner en toute autonomie grâce à un GPS.

Segway a présenté son premier robot tondeuse, la Navimow, qui utilise le GPS pour rester sur votre pelouse et la garder soigneusement taillée. Ainsi, contrairement à d’autres robots tondeuses, vous n’aurez pas à installer de câble périphérique pour maintenir le robot sur la bonne parcelle d’herbe.

Segway affirme que son système de localisation Exact Fusion maintient la Navimow dans des « positions précises et des schémas de tonte systématiques », en maintenant sa position précise à deux centimètres près. Si son signal GPS est temporairement faible, la Navimow dispose de capteurs qui lui permettront de continuer à tondre.

Les utilisateurs définissent les limites de la zone à tondre pour la Navimow à l’aide de son application pour smartphone, notamment en lui indiquant les zones à éviter. Segway dit que l’algorithme de Navimow « détermine un chemin de tonte systémique » et n’a pas à sillonner des zones déjà tondues.

La Navimow a des lames décalées qui lui permettent de couper aussi près que possible des bords d’une pelouse. Sa technologie Blade Halt peut détecter des objets dans l’herbe comme des animaux domestiques, des jouets ou des enfants, et empêcher les lames de la tondeuse de tourner. Alors que Segway dit que la Navimow peut « résister aux précipitations, aux éclaboussures abondantes et aux jets d’eau à haute pression », son capteur de pluie la guide vers sa station de charge s’il détecte un début de pluie. Segway n’a pas encore dit quand la Navimow sera disponible aux États-Unis.

La Navimow peut gérer des pentes dans les pelouses jusqu’à 45 degrés et fonctionne à un niveau relativement silencieux de 54 dB. Segway propose quatre modèles de Navimow, à commencer par le H500E, qui peut être utilisé sur une pelouse jusqu’à 500 mètres carrés, soit environ 5 400 pieds carrés, et au prix de 1199 €, soit environ 1 425 $.

Le Navimow H800, au prix de 1499 €, est conçu pour des pelouses jusqu’à 800 mètres carrés; le H1500E peut s’attaquer à des pelouses de 1 500 mètres carrés et coûte 1999 € ; et le H3000E peut tondre des pelouses jusqu’à 3000 mètres carrés avec un prix de 2499 €.