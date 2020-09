Uber conserve son permis d’exploitation à Londres

La justice britannique a décidé que le service de VTC Uber pouvait continuer à fonctionner à Londres.

Uber a gagné son appel après avoir perdu son permis d’exploitation à Londres. Un juge a décidé que le service était «apte et convenable» et qu’il devrait être autorisé à opérer dans la capitale. L’entreprise a obtenu une licence d’exploitation de 18 mois. Uber avait été autorisé à continuer d’opérer à Londres tout au long du processus d’appel.

Dans sa décision, le juge a admis qu’Uber avait commis des «échecs historiques». L’année dernière, l’autorité des transports de Londres, Transport for London (TfL), a cité un «schéma de pannes» comme raison pour ne pas accorder à Uber une nouvelle licence d’exploitation. En particulier, Uber a été critiqué pour avoir autorisé «des conducteurs non autorisés à télécharger leurs photos sur d’autres comptes de conducteurs Uber», ce qui signifie que des conducteurs non autorisés pourraient se faire passer pour légitimes.

24 conducteurs auraient profité de cette faille pour partager leurs comptes avec 20 autres, et un total de 14 788 voyages auraient été effectués par le mauvais conducteur. Tous ces trajets n’étaient pas assurés, et l’un des chauffeurs qui a pu prendre des passagers en utilisant cette méthode a vu son permis révoqué par TfL, a déclaré l’autorité l’année dernière.

Dans sa décision, le juge en chef adjoint Tan Ikram a déclaré qu’il pensait qu’Uber travaillait pour améliorer ses normes. «Je suis convaincu qu’ils font ce qu’une entreprise raisonnable dans leur secteur pourrait faire, peut-être même plus», a déclaré le juge, selon Bloomberg.

Dans le cadre de la décision, Uber a obtenu une licence d’exploitation de 18 mois. Il s’agit d’une augmentation par rapport à la licence temporaire de 15 mois accordée à Uber en 2018. Plus récemment, Uber a été autorisé à opérer tout en passant par le processus d’appel.

La décision a été critiquée par la Licensed Taxi Drivers Association, qui représente certains des chauffeurs de taxi noir de Londres. Dans un communiqué publié sur Twitter, il a qualifié la décision de «désastre pour Londres» et a déclaré qu’Uber avait créé la «fausse impression que cela avait changé pour le mieux».

Uber a été confronté à de multiples défis juridiques ces dernières années, notamment en ce qui concerne le statut d’emploi de ses chauffeurs. En Californie, l’entreprise a failli fermer ses portes en août suite à une commande qui l’aurait obligée à classer ses chauffeurs comme employés. L’ordonnance a ensuite été bloquée en appel. Une décision sur la même question doit être rendue par la Cour suprême du Royaume-Uni plus tard cette année.

Dans un communiqué, Uber a qualifié la décision de «reconnaissance de l’engagement d’Uber en faveur de la sécurité» et a ajouté qu’il avait l’intention de «continuer à travailler de manière constructive avec TfL». La société a déclaré qu ‘« il n’y a rien de plus important que la sécurité des personnes qui utilisent l’application Uber. »