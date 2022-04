Le Bitcoin peut-il devenir une monnaie utile ?

Les inventeurs du Bitcoin l’ont créé pour servir de monnaie de transaction alternative, libre de tout contrôle gouvernemental.

Malgré leur adoption massive croissante, les sceptiques n’approuvent toujours pas les crypto-monnaies comme moyen de transaction viable. Certains craignent que les monnaies virtuelles telles que le bitcoin profit n’aient pas de valeur intrinsèque et soient très volatiles, et ne puissent donc pas servir de monnaie de transaction. D’autres citent également l’absence de réglementation du Bitcoin comme un risque potentiel pour les commerçants et les consommateurs.

Entre-temps, le Bitcoin a continué à gagner en valeur et en popularité ces dernières années. De nombreux gouvernements, entreprises, commerçants et particuliers du monde entier reconnaissent et acceptent désormais le Bitcoin comme moyen de paiement pour divers biens et services. Il acquiert également de plus en plus la réputation d’être une meilleure couverture contre l’inflation. Voici les raisons pour lesquelles le Bitcoin deviendra sans aucun doute une monnaie précieuse.

Une adoption mondiale croissante

L’utilité d’une monnaie dépend principalement du nombre de personnes prêtes à l’utiliser pour effectuer des transactions financières dans le présent et l’avenir. Contrairement aux monnaies fiduciaires qui gagnent et perdent de la valeur en fonction d’influences politiques et institutionnelles, les valeurs du Bitcoin fluctuent en fonction de la perception du public. Sa performance exceptionnelle au cours de la dernière décennie indique une confiance croissante des investisseurs dans le Bitcoin en tant que monnaie de transaction et réserve de valeur fiable.

L’adoption des crypto-monnaies progresse à un rythme de 100% par an, ce qui est bien supérieur au taux d’adoption d’Internet dans les années 1990 et au début des années 2000. Les experts prévoient que les crypto-monnaies compteront plus d’un milliard d’utilisateurs d’ici 2024 si le rythme ralentit de 20%. La capitalisation boursière du Bitcoin est la plus importante, ce qui favorise l’adoption massive des monnaies virtuelles dans le monde entier.

L’adoption accrue du Bitcoin indique que le monde est mûr et prêt à l’utiliser pour régler les paiements et investir. Le Salvador a fait du Bitcoin une monnaie légale, entrant dans l’histoire en étant le premier pays à le faire. Plusieurs secteurs mondiaux, notamment la finance, l’industrie manufacturière, l’immobilier, la technologie, les soins de santé, la vente au détail et le e-commerce, ont déjà adopté le Bitcoin comme moyen de paiement et d’investissement.

Accessibilité facile

Une monnaie idéale doit également être facile d’accès et de transaction. L’une des caractéristiques uniques du Bitcoin est d’être une monnaie décentralisée, non réglementée par un gouvernement ou une institution. Au contraire, son approvisionnement, sa circulation et ses transactions se font exclusivement sur la blockchain.

Le Bitcoin est un réseau peer-to-peer que tout le monde peut rejoindre avec un smartphone et une connexion Internet. Il limite les transactions aux deux seules parties concernées, éliminant ainsi les intermédiaires. Cela se traduit par un traitement plus rapide des paiements et des coûts de transaction relativement faibles, ce qui fait que le Bitcoin semble plus fiable que la monnaie fiduciaire.

Le Bitcoin a inspiré plusieurs opportunités d’investissement accessibles aux investisseurs avertis et novices du monde entier. Les plateformes de trading de crypto-monnaies sont des entreprises inspirées par le Bitcoin, qui rapprochent les crypto-monnaies du grand public. Elles facilitent les tradings de Bitcoins et d’autres opportunités d’investissement pour les investisseurs institutionnels et les particuliers du monde entier.

Contrairement aux transferts de monnaie fiduciaire qui obligent les individus à passer par les banques et les processeurs d’argent, le Bitcoin vous permet de transférer et de recevoir des fonds dans le monde entier librement. Vous pouvez effectuer des transactions en Bitcoins directement par le biais de votre portefeuille ou d’une bourse de crypto-monnaies réputée telle que .

À l’épreuve de la contrefaçon

La contrefaçon est l’une des caractéristiques essentielles d’une monnaie légitime. Contrairement à la monnaie fiduciaire que les individus peuvent facilement contrefaire, le Bitcoin dispose de mesures de sécurité strictes pour que cela n’arrive jamais. Par exemple, l’offre sur le marché est limitée à 21 millions de jetons, dont environ 19 millions ont déjà été frappés.

La technologie blockchain sous-jacente du Bitcoin vérifie et valide toutes les transactions sur un grand livre numérique public. Le grand livre de la blockchain est crypté et irréversible, ce qui rend pratiquement impossible la manipulation des transactions en Bitcoin ou l’utilisation des mêmes jetons pour deux transactions distinctes. Cela facilite les transactions sans confiance et avec moins de risques.

L’utilité du Bitcoin en tant que monnaie de transaction suscite des réactions mitigées. Toutefois, son adoption croissante à l’échelle mondiale, sa facilité d’accès et la sécurité accrue des transactions prouvent que le Bitcoin deviendra indéniablement une monnaie précieuse pour les transactions quotidiennes et le stockage de valeurs à long terme.