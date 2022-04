Bitcoin vs. Action : Quel est le meilleur investissement ?

Pour de nombreux investisseurs, choisir entre les actions et les crypto-monnaies est de plus en plus délicat. Voici comment déterminer le meilleur investissement.

Les crypto-monnaies ont impacté une révolution d’investissement, prenant actuellement le monde d’assaut. Et le bitiq.live est sans aucun doute la crypto-monnaie la plus populaire et la plus précieuse, à la tête de cette révolution. Au cours des dernières années, son succès a attiré de plus en plus d’investisseurs mondiaux, ce qui en fait l’actif virtuel le plus recherché aujourd’hui.

Bien que le Bitcoin ait surperformé les actifs traditionnels par le passé, les investisseurs ont encore beaucoup de mal à abandonner les actions. Certains investisseurs institutionnels restent hésitants à investir dans la crypto-monnaie, citant la forte volatilité et les pressions réglementaires. D’où la question suivante : quel est le meilleur investissement entre le Bitcoin et les actions ?

Cet article met en évidence les avantages et les inconvénients de l’investissement dans le Bitcoin et les actions pour vous aider à déterminer l’investissement le plus approprié à poursuivre.

Avantages Et Inconvénients De l’Investissement En Actions

Investir dans des actions signifie que vous achetez des parts de sociétés cotées en bourse. Cela vous permet d’être propriétaire d’une partie de l’entreprise, car elle dispose d’actifs tangibles pour soutenir ses investissements. La valeur des actions dépend principalement des performances, des perspectives, des flux de trésorerie et de la valorisation de l’entreprise.

Moins de volatilité

Les bourses ou les marchés de trading existent depuis 1611, ce qui permet aux experts financiers de disposer de nombreuses données pour travailler, déterminer les tendances et prévoir les performances futures du marché. Bien qu’il soit toujours difficile de prédire le succès d’une société cotée en bourse, les actions offrent d’autres alternatives comme les fonds communs de placement et les FNB qui permettent aux investisseurs d’atténuer les risques en répartissant leurs investissements entre plusieurs sociétés.

Une réglementation stricte

Les autorités gouvernementales telles que la SEC surveillent de près toutes les bourses de change et les transactions boursières. Bien que cela crée un sentiment de sécurité pour les investisseurs, cela les limite également à de multiples opportunités.

Diverses options d’investissement

Le marché boursier propose des investissements solides parmi lesquels les investisseurs peuvent choisir. Par exemple, vous pouvez investir dans différentes sociétés ou vous limiter à quelque chose qui vous est familier, comme un produit ou un service particulier. À l’origine, pour investir dans des actions, il fallait passer par un agent de change et disposer de vastes sommes d’argent, mais il existe aujourd’hui plusieurs plateformes qui permettent d’investir de petites sommes d’argent à leur convenance.

Des récompenses plus faibles

Les risques relativement faibles liés aux actions se traduisent par de maigres retours sur investissement. Les actions de sociétés offrent généralement des rendements d’environ 10% sur le long terme, tandis que les crypto-monnaies peuvent augmenter d’un pourcentage similaire en une seule journée.

Avantages Et Inconvénients De l’Investissement Dans Le Bitcoin

Le Bitcoin n’est pas soutenu par un actif tangible comme les actions, mais c’est un moyen de paiement décentralisé et une réserve de valeur acceptée dans le monde entier. Sa valeur fluctue en fonction des sentiments des investisseurs. Les sentiments positifs font grimper les prix, tandis que les sentiments négatifs les affaiblissent.

Une meilleure couverture contre les monnaies fiduciaires

L’absence de contrôle des banques centrales ou des gouvernements rend le Bitcoin moins sensible aux risques inflationnistes d’origine politique. Les investisseurs institutionnels adoptent de plus en plus le Bitcoin pour se couvrir contre une éventuelle inflation.

Potentiel de rendements plus élevés

La valeur du Bitcoin n’a cessé de monter en flèche depuis sa création, et les experts prévoient une tendance similaire à l’avenir. Les principaux échanges de crypto-monnaies, tels que le fournissent des analyses de marché cohérentes pour aider les traders à prévoir les fluctations de prix. Néanmoins, le Bitcoin présente un potentiel plus important que les actions en termes de retours sur investissement.

Une adoption massive croissante

Plusieurs gouvernements, sociétés multinationales, commerçants et particuliers ont manifesté un intérêt croissant pour le Bitcoin. L’adoption croissante du Bitcoin signale son acceptation mondiale en tant qu’outil de paiement et d’investissement, gagnant une immense valeur au fil du temps.

Grande volatilité

Le Bitcoin connaît des fluctuations de prix massives et rapides, principalement en raison des caprices des traders. Il est possible d’amasser rapidement de grandes fortunes avec le Bitcoin, mais il est généralement difficile de prévoir la prochaine évolution des prix.

Dans l’ensemble, les actions et les Bitcoins présentent tous deux des opportunités et des risques d’investissement uniques. Si le choix de l’investissement dépend principalement de vos objectifs et de votre tolérance au risque, le Bitcoin offre une meilleure protection contre l’inflation et un potentiel de rendement plus élevé.