Zoom commencera à déployer le chiffrement de bout en bout la semaine prochaine

Zoom va commencer à déployer le chiffrement de bout en bout sur son service à partir de la semaine prochaine.

Zoom a atteint de nouveaux sommets grâce aux nombreuses personnes travaillant à domicile. Pendant ce temps, l’entreprise a découvert que son service avait besoin d’une meilleure sécurité. À cette fin, le service de vidéoconférence a acheté une petite startup appelée Keybase et va maintenant tester le chiffrement de bout en bout avant de le publier à tous les utilisateurs en 2021.

Zoom a été l’un des gagnants de la pandémie, bénéficiant d’une adoption massive au point de devenir un nom familier auprès du grand public. Et même s’il n’a peut-être pas les 300 millions d’utilisateurs quotidiens qu’il a réclamés plus tôt cette année, ses revenus du deuxième trimestre ont grimpé à plus de quatre fois le montant atteint au cours de la même période l’année dernière.

La société a été submergée par la croissance effrénée et a décidé de faire pivoter rapidement ses activités pour répondre aux besoins de millions de personnes et d’organisations qui ont été forcées d’adopter de nouveaux outils de collaboration à distance et de repenser leur flux de travail. Cependant, cela a ouvert une boîte de vers pour l’entreprise car il a été révélé que la sécurité avait été une réflexion après coup et a conduit au redoutable bombardement Zoom.

En juin, le PDG Eric Yuan avait promis lors d’un appel de résultats que le cryptage de bout en bout (E2EE) serait bientôt ajouté à Zoom, mais uniquement pour les utilisateurs payants. Après les réactions des utilisateurs et des défenseurs de la sécurité de la vie privée, la société a décidé de rendre la fonctionnalité à venir accessible à tous.

E2EE est actuellement déployé auprès des utilisateurs dans le cadre d’une preview technique de 30 jours afin que l’entreprise puisse recueillir des commentaires. Cela signifie qu’à partir de la semaine prochaine, vous pourrez ajouter jusqu’à 200 participants à une réunion plus sécurisée, mais vous devrez activer manuellement la fonctionnalité dans les paramètres de l’application et vérifier votre numéro de téléphone via un code SMS.

Pour vérifier si vous participez à une réunion où E2EE est activé, recherchez une icône de bouclier verte avec un cadenas dans le coin supérieur gauche.

La nouvelle fonctionnalité n’est cependant pas sans inconvénients, car son activation peut désactiver des fonctionnalités telles que l’enregistrement dans le cloud, la diffusion en continu, la transcription en direct, la possibilité de se joindre avant l’hôte, les salles de réunion, les sondages, les discussions privées en tête-à-tête et les réactions aux réunions. Zoom indique que la prochaine phase du déploiement est prévue pour 2021, parallèlement à une meilleure gestion des identités et à l’authentification unique E2EE.