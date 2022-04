GM proposera sa première Corvette électrifiée en 2023

GM va proposer sa première Corvette électrifiée en 2023, probablement une hybride 4 roues motrices.

Chevrolet planche enfin une version électrifiée de sa populaire voiture de sport Corvette, et le premier modèle sera disponible dès 2023. Si nous devions deviner, la première version électrique sera probablement une hybride qui utilisera un moteur électrique ou deux pour propulser les roues avant tout en s’appuyant sur le moteur à essence traditionnel pour les roues arrière.

Lundi, le président de General Motors, Mark Reuss, a confirmé que des Corvettes électrifiées viendront s’ajouter à la nouvelle Z06 et à d’autres variantes à essence.

Chevrolet a partagé une vidéo sur sa chaîne YouTube montrant une Vette électrifiée à traction intégrale traversant un parcours enneigé.

La C8 a déjà la réputation d’être rapide. Ajoutez la traction intégrale et il est facile de voir comment la Corvette pourrait devenir encore plus féroce sur la route.

Une Corvette entièrement électrique basée sur Ultium est également en préparation, mais aucun calendrier pour son arrivée n’a été fourni. Reuss a déclaré que les détails et les noms des nouvelles Vettes électriques seront partagés à une date ultérieure.

La Corvette de huitième génération (C8) a fait ses débuts en 2019 en tant que premier modèle à moteur central de la riche histoire de la voiture. Une version plus performante, la Z06, a été annoncée à la fin de l’année dernière et devrait entrer en production cet été en tant que modèle 2023. Elle sera dotée d’un V8 de 5,5 litres à aspiration naturelle développant 670 chevaux et 460 Nm de couple avec des révolutions par minute allant jusqu’à 8 600 tr/min.

À la fin de l’année dernière, GM a déclaré qu’il visait à éliminer toutes les émissions d’échappement des véhicules légers d’ici 2035 et à être neutre en carbone d’ici 2040.