Rockstar confirme que le travail sur le prochain jeu Grand Theft Auto est « en bonne voie »

Le studio Rockstar a officialisé le développement « bien avancé » du prochain jeu Grand Theft Auto, qui fait l’objet de rumeurs depuis de nombreuses années.

Une fois sur PS5 et Xbox Series, Grand Theft Auto V aura trouvé sa place sur trois grandes générations de consoles. C’est impressionnant, mais peut-être pas autant étant donné que GTA V est le deuxième jeu le plus vendu derrière Minecraft avec plus de 155 millions d’exemplaires vendus.

Aujourd’hui, Rockstar Games a enfin confirmé que la prochaine entrée de la série Grand Theft Auto est en bonne voie.

Personne n’a sans doute fait plus avec un seul jeu que Rockstar n’a fait avec Grand Theft Auto V. Le jeu d’action-aventure en monde ouvert a fait ses débuts fin 2013 sur PlayStation 3 et Xbox 360, avant de se retrouver sur PlayStation 4 et Xbox One. plus d’un an plus tard. Une version pour PC a été abandonnée en 2015.

Rockstar a transformé son succès avec GTA V en GTA Online, le mode multijoueur du jeu. La version en ligne s’est avérée un succès retentissant, offrant à Rockstar une autre source de revenus lucrative sans avoir à créer un tout nouveau jeu.

We'd like to take this opportunity to thank everyone in the GTA Online community for playing with us across 2021.

As we enter our third console generation and with much more to come in 2022 and beyond, here is a look at just some of what’s on the way. https://t.co/8KbrCRSBc2 pic.twitter.com/ia0WAnKPhR

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022