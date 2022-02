Morbius, le nouveau film de super-héros, sort au printemps 2022

Sony Pictures annonce la sortie du film Morbius le 30 mars 2022. Cette nouvelle superproduction américaine met en scène Morbius, l’un des personnages bien connus de Marvel Comics. Il s’agit du troisième film de la franchise Sony’s Spider-Man Universe, succédant à Venom (2018) et Venom : Let There Be Carnage (2021).

Le blockbuster aura fait longtemps parler de lui. D’abord annoncé pour le 31 juillet 2020, le film a connu de multiples reports pour être finalement repoussé au printemps de cette année. En réalité, les fans connaissent depuis de nombreuses années déjà le personnage de Morbius, présent dans les BD de Spider-Man, dont il est l’ennemi préféré .

Quel scénario ?

Morbius relate l’histoire du docteur Michael Morbius, prix Nobel de Chimie, qui tente de découvrir un remède contre la maladie sanguine qui le mine. Il s’injecte des fluides prélevés sur des chauves-souris et s’expose à des électrochocs pour traiter son mal. Il retrouve progressivement toutes ses forces, mais se transforme alors en un vampire assoiffé de sang, qui multiplie les péripéties passionnantes.

Un casting de stars

Le film a été réalisé par le suédois Daniel Espinosa, qui s’était fait connaître grâce à Sécurité rapprochée en 2012. Il met en vedette Jared Leto ( Suicide Squad ) , incarnant de manière magistrale le docteur Morbius et le vampire qu’il devient ensuite. L’acteur américain aura dû subir une profonde transformation physique pour jouer son rôle, passant de la silhouette d’un gringalet à celle d’un athlète à la musculature parfaite. La distribution est complétée par d’autres acteurs connus comme Jared Harris (Sherlock Holmes), Matt Smith (The Crown), ou encore Adria Arjona (Narcos).

Médias et vampires

De nombreux films ont mis à l’honneur les vampires cette dernière décennie. L’année 2014 a notamment vu la sortie de deux films autour des vampires, Dracula Untold de l’Américain Gary Shore et Vampire Academy du producteur Mark Waters.

Dernièrement, la plateforme Netflix a également mis en ligne le film Night Teeth. Ses protagonistes, deux mystérieuses filles, révèlent leur véritable nature de vampires à un chauffeur qui les conduit de soirée en soirée et qui devra se battre pour survivre.

L’univers de l’iGaming manifeste également un attrait prononcé pour le thème des vampires. Le casino en ligne Spin Casino en est un bel exemple avec sa machine à sous Immortal Romance qui évoque l’histoire de deux vampires tombés amoureux. Les joueurs peuvent obtenir des bonus pour Spin Casino variés, tels que 50 tours gratuits et 1 000 dollars.

Certains films de vampires sont directement inspirés de livres qui ont abordé ce même thème avant eux. Vampire Academy est notamment une adaptation cinématographique du livre Sœurs de Sang, premier roman de la série best-seller Vampire Academy, de l’écrivaine américaine Richelle Mead. On pense également au film Entretien avec un vampire, lui aussi adapté du livre du même nom, écrit en 1976 par l’autrice, productrice et actrice américaine Anne Rice .

La bande-annonce officielle de Morbius dévoilée en début d’année 2022 attise l’impatience qui habite les fans de ce film désormais attendu depuis presque deux ans. Et la prouesse de Jared Leto, le casting impressionnant du film et l’intrigue originale ne font que renforcer ce sentiment. Souhaitons que Morbius soit à la hauteur de leurs attentes.