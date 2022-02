Les 5 meilleurs jeux vidéo attendus pour 2022

Le top 5 des jeux vidéo à venir en 2022

Si 2020 et 2021 étaient des années de déception pour les amateurs de jeux vidéo, 2022 est très prometteuse. Les deux dernières années ont été décevantes, car elles étaient le théâtre de nombreux reports à cause de la crise sanitaire, même s’il y a eu quand même de nombreuses nouveautés sur Xbox, PlayStation, Nintendo, Microsoft, casino roulette en ligne et autres. Tout semble revenir à la normale cette année avec de nombreux jeux très attendus. Nous faisons le point ci-après.

Légendes Pokémon : Arceus

Il y a déjà plusieurs jeux dont la date de sortie est déjà confirmée. « Légendes Pokemon : Arceus » en fait partie. Il est sorti le 28 janvier 2022. C’est un jeu qui renvoie le joueur dans le passé, à l’époque de la conception du premier Pokédex. Bien qu’il parle du passé, le jeu est tout à fait moderne avec des options en 3D.

Il s’agit d’un jeu qui a été dévoilé au grand public le 26 février 2021. Il permet de découvrir trois nouveaux Pokémons régionaux. Il se déroulera dans la région de Hisui. Le joueur aura pour rôle de créer le tout premier Pokédex.

Il devra parcourir des environnements hostiles. Pour réussir sa quête, il aura le choix entre trois Pokémons, dont Brindibou, Moustillon et Héricendre. Malgré cela, c’est un jeu qui introduit d’autres nouveaux Pokémons notamment Cerbyllin et Paragruel.

Sifu : un jeu d’action et d’aventure

Après, il y a « Sifu ». Il s’agit d’un jeu d’arts martiaux où des techniques de kung-fu, de karaté et autres seront revisitées. La date de sortie est prévue pour le 8 février. Il sera disponible sur PlayStation 4, 5, et sur PC.

« Sifu » est un jeu édité par Sloclap. Il parle d’un étudiant en kung-fu qui est à la recherche d’un groupe d’assassins. Ce groupe a tué son maître. C’est un jeu qui permet des combos intéressants. Il est par exemple possible d’étourdir ou même de renverser les ennemis.

Il y a une jauge de structure que ce soit pour le joueur ou les ennemis. Quand cette jauge atteint le niveau zéro, le personnage devient vulnérable. L’avantage avec ce jeu, c’est que la magie existe. À chaque fois que le joueur meurt, il sera ressuscité à l’endroit où il a perdu la vie.

Horizon : Forbidden West

« Horizon : Forbidden West » figure aussi parmi les jeux qui sortiront au mois de février. Il sera accessible aux joueurs à partir du 18 févier 2022. Il sera disponible sur PlayStation 4 et 5. Le jeu parle de cohabitation entre humains et dinosaures mécaniques.

Elden Ring

Outre ces jeux, il y a également « Elden Ring ». Le scénario se déroule dans le Japon médiéval. Il est prévu pour le 25 février. Les joueurs seront confrontés à des montres dans ce jeu. Ils pourront y jouer sur PlayStation 4 et 5 et sur Xbox One.

Contrairement à « Dark Souls », il est possible de parcourir l’univers du jeu à cheval. C’est en fait un jeu qui se déroule dans un monde ouvert. Vu qu’il s’agit d’un jeu d’action, il y a aura des combats au corps à corps. Il y aura aussi des capacités magiques, etc. À cela s’ajoutent des possibilités d’invocation.

Gran Turismo 7

Les passionnés de courses, quant à eux, pourront profiter du jeu « Gran Turismo 7 ». La date de sortie est prévue pour le 4 mars. Il sera disponible que sur PlayStation 4 et 5.

« Gran Turismo 7 » a été annoncé au moins de juin 2020. Sa sortie pour le 4 mars 2022 est très attendue. Le jeu ressemble un peu au « Gran Turismo 4 » si on regarde le menu principal. Mais d’après la bande-annonce, il y aura des fonctionnalités supplémentaires.

La date de sortie d’autres jeux est également déjà confirmée. « Forspoken » sortira par exemple le 22 mai 2022. Les joueurs pourront jouer à « Saints Row » à partir du 23 aout. « Starfield » est prévu pour le 11 novembre.