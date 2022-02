Google+ fermera à nouveau en 2023

Google a annoncé la fin de Currents, le remplaçant de Google+. Celui-ci fermera ses portes l’année prochaine.

En 2018, Google a annoncé son intention de fermer son réseau social controversé « Google+ », la diminution du nombre d’utilisateurs et une série de violations de données étant les principales raisons de cette décision. Cependant, la société a estimé qu’il y avait une place pour Google+ dans le monde des affaires, elle a donc renommé le service en « Google Currents » et l’a laissé ouvert aux utilisateurs d’entreprise pour les années à venir. Malheureusement pour ces utilisateurs, le Grim Reaper est revenu pour terminer le travail, et cette fois, Google+ ne sera pas épargné.

Si vous n’avez jamais entendu parler de Google Currents, il s’agit d’une solution collaborative, orientée vers le monde du travail. Elle prend la forme d’une application qui permet aux individus d’avoir des discussions et des interactions dans toute votre organisation, en aidant à tenir tout le monde au courant et en donnant aux dirigeants la possibilité d’entrer en contact avec leurs employés. Étant donné que Currents a réussi à survivre quatre ans sous l’œil vigilant de Google, le réseau a probablement connu un succès limité.

Quoi qu’il en soit, cependant, Google estime que la plate-forme est devenue entièrement obsolète maintenant. Dans un récent article d’annonce de Google Workspace, la société a révélé que l’incarnation commerciale de Google+ se terminera en 2023 et sera effectivement remplacée par Google Spaces, qui a été lancé l’année dernière. Google Spaces est disponible dans l’ensemble de la suite Google Workspace, ce qui signifie que les clients G Suite peuvent accéder à la fonctionnalité depuis Gmail, Calendar, Drive, etc.

Les espaces sont essentiellement des mini Microsoft Teams ou des chats Slack. Vous pouvez créer des espaces axés sur des sujets spécifiques, télécharger des fichiers, définir et cocher des tâches, épingler des messages, discuter et utiliser des emojis comme vous le pouvez dans la plupart des autres applications de communication professionnelle. Google prévoit d’ajouter de « nouvelles fonctionnalités » à Spaces avant de fermer complètement Google Currents, ce qui facilitera la transition, mais nous n’en savons pas grand-chose ; seulement qu’ils vous aideront à « communiquer et collaborer » plus efficacement.

Si vous ou votre organisation utilisez actuellement Google Currents, notez que certaines de ses fonctionnalités les moins utilisées (aucun exemple n’a été fourni) seront désactivées avant son arrêt éventuel.