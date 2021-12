Les contrôles tactiles gagnent en popularité selon Xbox Cloud Gaming

Selon Xbox Cloud Gaming, le service de jeu par cloud de Microsoft, les contrôles tactiles gagnent en popularité.

Lorsque Microsoft a lancé Xbox Cloud Gaming (xCloud pour plus de simplicité) il y a un peu plus d’un an, Minecraft Dungeons était le seul jeu avec une manette de jeu à l’écran pour jouer sur des appareils mobiles. Depuis lors, plus de 100 titres ont été pris en charge par le contrôle tactile.

Étonnamment, ses contrôleurs virtuels sont utilisés, dans certains cas, exclusivement. Le responsable principal du programme Xbox, Monty Hernandez, a déclaré à Tom Warren de The Verge que 20% des joueurs xCloud utilisent uniquement des commandes tactiles.



« [Vingt] pour cent de nos utilisateurs de Xbox Cloud Gaming utilisent le toucher comme méthode exclusive pour jouer à des jeux », a déclaré Hernandez, responsable de programme senior chez Xbox. « En tant que tel, il est important pour nous que les jeux tactiles que nous lançons soient pertinents et, surtout, qu’ils fonctionnent bien avec les commandes tactiles. »

