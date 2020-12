La toute première mission spatiale de nettoyage des déchets orbitaux utilisera une griffe géante

La première mission au monde de nettoyage de l’orbite basse terrestre va utiliser une griffe géante.

Les débris spatiaux sont devenus une préoccupation croissante pour les scientifiques alors que des centaines de nouveaux satellites sont lancés chaque année sur l’orbite de la Terre, l’encombrant au point où des milliers d’engins spatiaux actifs risquent maintenant de heurter des satellites morts et des débris. Les équipements spatiaux obsolètes constituent non seulement une menace pour les systèmes satellitaires existants, mais également pour les perspectives d’exploration et d’études futures. L’année dernière, l’Agence spatiale européenne a appelé à trouver une solution à ce problème et a choisi la start-up suisse ClearSpace pour développer des technologies pour une mission d’élimination des débris spatiaux.

L’Agence spatiale européenne a signé un contrat de 86 millions d’euros avec ClearSpace pour le projet d’élimination des débris spatiaux de ce dernier, ClearSpace-1. La mission, la première du genre, n’est pas seulement nouvelle en termes de ce qu’elle vise à réaliser, mais représente également un changement de stratégie pour l’ESA, qui a choisi une entreprise privée pour concevoir et concevoir son propre vaisseau spatial et planifier exécution.

Outre la Suisse, sept autres pays travaillent sur le projet, dont la République tchèque, l’Allemagne, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suède et le Royaume-Uni. Il a également reçu le soutien de Microsoft, qui a accordé à la start-up suisse une adhésion à son programme mondial d’entrepreneuriat social en juin de cette année.

Le lancement de ClearSpace est prévu pour 2025 en mars 2021 pour la conception des satellites et la planification de la mission et a élargi son effectif initial de cinq à plus de vingt personnes depuis sa sélection par l’ESA. La société dit qu’elle utilisera la technologie de bras robotique développée par l’ESA pour un dispositif en forme de griffe qui ciblera Vespa (Vega Secondary Payload Adapter), un vestige du lancement du satellite européen Vega en 2013. Après sa capture, la griffe réintégrera l’atmosphère terrestre. où la chaleur due à la compression et à la traînée s’occupera du reste, brûlant la griffe et sa victime.

Bien sûr, une seule mission de nettoyage ne prendra pas en charge tous les débris et ~ 3000 satellites morts en orbite, c’est pourquoi la startup suisse a hâte de s’imposer comme une entreprise de suppression de déchets à long terme dans cet espace. Alors que d’autres projets commerciaux comme le tourisme et Starlink prennent leur envol, attendez-vous à ce que ces missions soient également plus fréquentes à l’avenir.