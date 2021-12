Le service de financement « Acheter maintenant, Payer plus tard » sur le navigateur Edge fait polémique

Les utilisateurs sont en colère contre Microsoft pour avoir intégré l’application « acheter maintenant, payer plus tard » dans Edge.

Microsoft a fait des merveilles dans ses efforts pour renverser la situation d’Edge ces derniers temps, mais les utilisateurs sont loin d’être satisfaits de la dernière fonctionnalité du navigateur : l’intégration avec une application acheter maintenant, payer plus tard appelée Zip (anciennement QuadPay).

Microsoft a annoncé il y a quelques semaines son intention de créer l’application Zip directement dans son navigateur Edge. Le service de financement à court terme donne aux utilisateurs la possibilité de s’inscrire sur les pages de paiement lorsqu’ils entrent leur numéro de carte de crédit. Il apparaît également sous forme d’invite sur une page Web dans certains cas.

Zip apparaît lorsque Edge détecte que vous êtes sur le point d’acheter quelque chose dont le prix se situe entre 35 $ et 1 000 $. Il n’y a aucun paiement initial et tout est sans intérêt : vous n’effectuez que quatre paiements sur six semaines. Zip facture 1 $ par paiement, ce qui ajoute 4 $ au coût total, et bien que ce soit une bonne affaire lorsque vous payez 1 000 $, c’est 11% de plus lorsque vous achetez quelque chose pour 35 $.

It’s deeply shocking this is built into the base Windows OS on billions of devices.

I feel like I should start a GoFundMe for Microsoft, or teach them how to beg bounty, as clearly they need the money. https://t.co/TtZXAcZsGf

— Kevin Beaumont (@GossiTheDog) November 30, 2021