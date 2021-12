Eclairage led high-tech innovant pour votre bureau

Bien plus avantageux que les éclairages classiques, les éclairages led high-tech innovants sont très prisés pour leur côté économique et performance énergétique. Ils sont composés de plusieurs luminaires et possèdent de nombreuses formes et dimensions. Tour d’horizon sur ces éclairages dans cet article.

Les avantages de l’éclairage led high-tech

L’éclairage led high-tech offre plusieurs avantages et est particulièrement économique, durable et facile à installer.

L’éclairage led high-tech, un éclairage économique

Il s’agit de l’un des principaux atouts de l’éclairage led high-tech. En effet, à l’image du panneau led, ce type d’éclairage permet de réduire sa consommation en électricité ou de ne pas alourdir le montant des factures d’électricité. Cette réduction peut être plus ou moins de 75 % et permet en somme de réaliser des économies substantielles.

Par ailleurs, le site Dalleled propose sur sa plateforme, une large gamme de lampes led high-tech, et ce, pour l’éclairage externe et interne. De quoi vous permettre de disposer d’un éclairage de qualité et performant dans vos bureaux, salons et commerces.

L’éclairage led high-tech, un éclairage durable et facile à utiliser

Outre leur performance ou efficacité énergétique, les lampes led high-tech sont aussi solides, durables et très simples à installer. Elles peuvent, en effet, être utilisées pendant une dizaine d’années et ne se brisent pas aussi facilement que les ampoules et les néons.

D’un autre côté, ces lampes s’installent et se branchent aussi en très peu de temps, ce qui rend ces opérations plus rapides et moins coûteuses. De quoi encore une fois vous permettre de moins dépenser et de réaliser des économies.

Les différents types d’éclairage led high-tech

Les lampes ou luminaires qualifiés d’éclairage led high-tech sont légion et peuvent être des spots, des tubes et des downlight LED.

Les spots LED

Ces lampes sont de véritables alternatives aux lampes incandescentes. En effet, elles sont beaucoup moins chauffantes et plus lumineuses que ces dernières en plus d’être plus durables. Elles offrent donc de bien meilleures performances et sont à même de créer plusieurs types d’ambiance (chaleureuse, relaxante…) dans les bureaux ou entreprises et salles de bain.

Les tubes LED

Les tubes LED sont des lampes offrant un éclairage fluorescent et sont de différentes tailles. Ils sont aussi très durables et possèdent un faible coût concernant leur installation et leur maintenance.

Par ailleurs, ces lampes LED peuvent réduire votre consommation d’énergie de 55 %, voire plus. Elles sont donc également très économes et se fixent très facilement. Ils peuvent offrir plusieurs couleurs d’éclairage et ont un rendement lumineux exceptionnel.

Les downlight LED

Outre les bureaux, les downlight LED peuvent aussi être installés dans les salles de bain, les magasins, les cuisines et les musées. Ils se fixent dans les plafonds et peuvent être montés en saillie ou être encastrés. Qui plus est, ils possèdent de nombreuses formes de même que plusieurs dimensions (120 mm, 85 mm…) et couleurs. Il en est de même de leur puissance qui peut être de 3, 6 ou 12 watts.

Pour finir, ces lampes offrent une lumière chaleureuse et leur intensité peut être facilement contrôlée. De quoi vous amener à créer plusieurs ambiances dans vos locaux et bien plus encore.