Comment faire des économies d’énergie en entreprise grâce à la domotique

Depuis quelques années, la domotique s’intègre dans le milieu professionnel. Actuellement, de nombreuses entreprises s’y intéressent, étant donné les multiples solutions qu’elle offre sur le plan économique et technologique.

Qu’est-ce que la domotique ?

La domotique est dérivée de deux mots : Domus : nom latin qui signifie « maison » et Tique : dérivée du terme « informatique ». Actuellement, elle intègre le monde de l’entreprise et répond aux principaux besoins des professionnels, à savoir l’économie énergétique. Dans le secteur professionnel, elle permet de contrôler les dépenses diverses, comme le chauffage, l’électricité ou encore l’eau.

Cette technologie devient de plus en plus essentielle aux sociétés pour alléger les charges en maintenance. Au lieu d’effectuer des vérifications quotidiennes, le service maintenance est assisté par la domotique pour détecter les anomalies. Elle informe les utilisateurs sur l’endroit et la nature du problème. Pour les services de sécurité, elle signale, par exemple, qu’une lumière est toujours allumée dans le bâtiment.

Elle intervient aussi en cas de sinistre. Lors d’un incendie par exemple, elle informe avec précision sur le départ du feu et les salles concernées. La décision revient ensuite aux responsables de confiner une pièce pour maitriser le feu ou d’ouvrir un issu pour laisser les occupants s’échapper.

Comment fonctionne-t-elle et peut faire économiser l’énergie en entreprise ?

La domotique conditionne avant tout la sécurité d’une structure. Elle prévient contre les intrusions en l’absence du propriétaire. Toutes les installations, comme l’éclairage et l’ouverture des portes, ne fonctionnent pas lorsque le propriétaire est en déplacement.

En plus de la sécurité, elle représente un moyen de réduire la facture d’énergie. Pour cela, des fournisseurs d’électricité pour les professionnels, comme c’est le cas de Wekiwi par exemple, s’allient à ce type de technologie afin de proposer une offre adaptée et intelligente. Ces réductions peuvent aller jusqu’à 10 % au niveau de l’éclairage. Toutefois, il est possible de faire davantage d’économie, grâce à l’isolation des fenêtres et des murs ainsi qu’au contrôle du chauffage ou de l’air conditionné. Dans ce cas, les réductions peuvent atteindre les 80 %.

Le contrôle de la température procure de multiples avantages dans une entreprise. Cela assure le confort des employés et des éventuels clients. La domotique permet de l’ajuster en fonction de la pièce. Elle règle automatiquement la température en fonction du nombre de personnes présentes dans une pièce.

Le contrôle de l’éclairage dans une entreprise est rendu possible grâce à l’installation d’un système d’éclairage intelligent améliore le rendement énergétique. Il sera alors ajusté automatiquement en fonction de la lumière naturelle ou de la présence ou non de personnes dans une pièce.

L’économie d’énergie est la principale motivation des entreprises à adopter la domotique. En effet, elle présente des avantages indéniables sur ce plan.