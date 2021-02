Facebook préparerait l’arrivée d’une montre connectée pour 2022

Facebook plancherait secrètement sur une montre connectée et prévoirait de la commercialiser l’année prochaine.

D’après le site The Information, Facebook travaillerait sur une montre connectée dans le cadre de ses efforts continus en matière de hardware. On dit que l’appareil est une montre intelligente basée sur Android, bien que le site n’indique pas si Facebook a l’intention d’y faire tourner le système d’exploitation Wear de Google. Il indique également que Facebook travaille à la création de son propre système d’exploitation pour des appareils et que les futures itérations du wearable pourraient exécuter ce logiciel à la place.

La smartwatch aurait des fonctionnalités de messagerie, de santé et de fitness, et rejoindrait les casques de réalité virtuelle Oculus de Facebook et les appareils de chat vidéo Portal dans le cadre de l’écosystème hardware en pleine croissance du réseau social. Facebook travaille également sur des lunettes intelligentes de marque Ray-Ban qui sortiront plus tard cette année et sur une initiative distincte de recherche en réalité augmentée connue sous le nom de Project Aria, qui fait partie des explorations plus larges de la RA de l’entreprise sur lesquelles elle travaille depuis un certain temps maintenant.

Les ambitions hardware du géant des réseaux sociaux ne sont pas un secret. L’entreprise compte plus de 6000 employés travaillant sur divers projets de réalité augmentée et virtuelle et dans le cadre de divisions hardware existantes telles que Oculus et Portal, ainsi que des initiatives expérimentales dans le cadre de sa division Facebook Reality Labs. Et bien que Facebook n’ait pas manifesté un vif intérêt pour les appareils de santé et de fitness dans le passé, la société a fait ses preuves dans les appareils portables avec ses casques Oculus et ses prochaines lunettes intelligentes.

Facebook a également acquis la startup d’interface neuronale CTRL-Labs en 2019. CTRL-Labs s’est spécialisé dans la construction de mécanismes d’entrée sans fil, y compris des appareils capables de transmettre des signaux électriques du cerveau à des appareils informatiques sans avoir besoin d’entrées par écran tactile traditionnel ou par boutons physiques. La propriété intellectuelle de la start-up et les recherches en cours peuvent prendre en compte tous les dispositifs portables que Facebook construira à l’avenir, y compris une montre intelligente, des lunettes intelligentes ou de futurs casques Oculus.