Les mineurs de cryptomonnaies pointés du doigt pour la crise énergétique au Kazakhstan

Les mineurs de cryptomonnaies sont pointés du doigt pour l’augmentation de la demande d’électricité au Kazakhstan cette année.

La répression de la Chine sur le minage de cryptomonnaies a eu un impact plus que juste la nation asiatique. Les mineurs de cryptomonnaies au Kazakhstan, dont beaucoup sont venus de Chine, ont provoqué une crise électrique dans le pays, incitant son opérateur de réseau électrique à commencer à rationner l’électricité.

Le Financial Times rapporte que la demande d’électricité au Kazakhstan a augmenté d’environ huit pour cent cette année, bien plus que son taux de croissance moyen habituel de un à deux pour cent. La surtension a entraîné des pénuries d’électricité, des pannes d’électricité dans six régions du pays depuis octobre et des fermetures de trois centrales électriques.

L’opérateur du réseau électrique KEGOC a maintenant annoncé qu’il allait rationner l’électricité à 50 mineurs de crypto enregistrés. Ils seront également les premiers déconnectés en cas de panne du réseau.

Les responsables kazakhs affirment qu’une grande partie de l’augmentation de la consommation d’énergie est la faute des « mineurs gris », des mineurs cryptographiques non enregistrés qui opèrent à domicile ou à partir d’usines. On estime qu’ils sont à l’origine de la consommation de 1200 mégawatts (MW) d’électricité du réseau électrique du pays.

À partir de l’année prochaine, les mineurs enregistrés se verront facturer des frais d’indemnisation de 1 tenge (environ 0,0023 $) pour remédier à la situation et identifier les mineurs illégaux. Le Kazakhstan envisage également l’énergie nucléaire comme un moyen de répondre à la demande d’électricité et a demandé à la société énergétique russe Inter RAO de contribuer au réseau électrique national du pays.

Coindesk rapporte que la société minière Crypto Xive a récemment fermé une mine de 2 500 plateformes dans le sud du Kazakhstan en raison d’un manque d’approvisionnement énergétique suffisant. « Il est clair que le minage dans le sud du Kazakhstan n’est plus possible », a déclaré le co-fondateur Didar Bekbau à la publication.

Le Times estime que plus de 87 849 plateformes minières « à forte consommation d’énergie » ont été déplacées de la Chine vers le Kazakhstan à la suite de la répression de la première contre le minage de crypto et de sa déclaration selon laquelle toutes les transactions cryptographiques sont illégales. Cependant, certains soutiennent que les mineurs sont devenus les boucs émissaires des problèmes liés au réseau électrique du Kazakhstan.

Un autre endroit qui a vu un afflux de mineurs de crypto en provenance de Chine est la Suède. La consommation d’énergie du minage de Bitcoin dans le pays scandinave a augmenté de plusieurs centaines de pour cent entre avril et août. L’impact environnemental a incité la Suède à appeler à une interdiction à l’échelle européenne de tout minage de crypto.