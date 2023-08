Youtube : contourner la restriction d’âge

Voici une méthode très simple pour contourner le problème de restriction d’âge sur Youtube via votre navigateur web.

En tant que plateforme de contenu vidéo la plus importante et la plus populaire, YouTube est devenu le lieu de prédilection pour tous les groupes démographiques. Des enfants et des adultes aux personnes âgées, des millions de personnes se tournent vers ce site Web lorsqu’elles recherchent diverses vidéos, qu’il s’agisse de courts clips amusants ou de didacticiels approfondis.

En raison de la diversité d’âge de son public, YouTube a dû imposer certaines restrictions sur le type de contenu téléchargé sur le site et sur les personnes pouvant y accéder. Bien que la plate-forme n’autorise pas le contenu strictement réservé aux adultes, certaines vidéos sont toujours jugées inappropriées pour un public plus jeune. C’est là qu’intervient la politique de restriction d’âge de YouTube. Et bien que ce soit sans aucun doute utile, il peut être ennuyeux de rechercher une vidéo spécifique et de découvrir qu’elle est interdite.

Le moyen le plus simple de résoudre ce problème serait simplement de vous connecter à votre compte et de procéder à la vérification de votre âge si cela n’a pas été fait. Cependant, si cela n’est pas une option pour vous, il existe d’autres façons de regarder ce que vous voulez sur YouTube. Dans cet article, nous allons vous montrer comment contourner la restriction d’âge sur YouTube et profiter de tout le contenu de la plateforme sans limitation.

Supprimer la restriction d’âge sur Youtube

Pour supprimer la limite, il suffit d’installer un script en tant que script utilisateur dans tous les navigateurs courants ou en tant qu’extension de navigateur dans certains navigateurs pris en charge : Chrome/Firefox/Opera/Edge/Safari.

Installez le gestionnaire de script utilisateur de votre choix. Nous recommandons Tampermonkey ou Violentmonkey.

Installez Simple YouTube Age Restriction Bypass en cliquant sur ce lien.

Et voilà ! Aucune action supplémentaire n’est nécessaire. Toutes les vidéos soumises à une limite d’âge sont automatiquement déverrouillées. Assurez-vous de recharger YouTube après l’installation.