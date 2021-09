Un guide rapide sur le bitcoin

Les bitcoins existent depuis près de 12 ans et même aujourd’hui, ils sont un mystère pour la plupart des gens. Ceux qui ne sont pas très doués en informatique voient généralement cela comme une sorte de merveille des temps modernes, mais le fait est que c’est une chose relativement simple, c’est pourquoi nous vous aiderons à comprendre certaines des choses les plus fondamentales sur la fameuse cryptomonnaie.

Brève histoire

Bitcoin a été créé en 2009 par une personne ou un groupe de personnes anonymes, connu sous le nom de Satoshi Nakamoto. Bien que le nom sonne japonais, beaucoup pensent que le fondateur est en fait originaire du Royaume-Uni ou d’Amérique du Nord, en raison de l’anglais parfait et du fait que le logiciel n’est pas en japonais. Tout juste un an plus tard, Nakamoto a confié la direction à Gavin Andresen et a commencé de nouveaux projets. Les experts estiment que Nakamoto possède environ 1 million de bitcoins, ce qui représente une valeur d’environ 3,6 milliards de dollars.

Qu’est-ce qu’un bitcoin?

Pour le dire simplement, un bitcoin est une cryptomonnaie . Il est utilisé et distribué électroniquement et repose sur un réseau P2P décentralisé. Il ne peut être contrôlé par aucun gouvernement, institution ou personne. Il ne peut pas être imprimé et sa quantité est très limitée, puisque seuls 21 millions de bitcoins peuvent être fabriqués.

Comment obtenir un bitcoin?

Il y a essentiellement deux façons d’obtenir des bitcoins. La première consiste à les acheter. Les bitcoins sont disponibles sur différents marchés, mais ils peuvent aussi être achetés directement sur le marché auprès d’autres personnes. Ils peuvent être payés en espèces, par carte de crédit ou de débit, ou même dans une autre cryptomonnaie. Il vous faut tout d’abord un portefeuille BTC.

L’autre moyen est, comme vous pouvez le supposer, l’exploitation minière. Il y a quelques années encore, toute personne disposant d’un ordinateur suffisamment compact pouvait exploiter la CTB, mais ce n’est plus le cas. La popularité croissante du bitcoin, ainsi que son taux de change en hausse, a amené de grandes entreprises à entrer dans le jeu, bien armées de dispositifs miniers spécifiques, de sorte que l’énergie nécessaire pour extraire la quantité de bitcoin qui en vaut la peine a grimpé en flèche. En outre, la quantité de bitcoin pouvant être exploitée est en baisse constante et drastique.

Casinos et Bitcoin

Les casinos et Bitcoin partagent la même réputation et luttent depuis longtemps avec les problèmes de confiance en ligne. Par exemple, Foxbonus a déjà partagé une liste avec des casinos bitcoin, mais la liste a ensuite été supprimée en raison de l’impact négatif qu’elle avait sur la marque. De plus, le site de comparaison de crypto Cryptowisser avait une section de casino auparavant qui a également été supprimée en raison du même problème.

Quels sont les avantages ?

Indépendance – Bitcoin est indépendant de tout gouvernement ou institution. Il est conçu pour que chaque personne, entreprise, ainsi que chaque machine impliquée dans l’extraction et la confirmation des transactions fasse partie d’un vaste réseau. Même si une partie du réseau tombe, l’argent continuera à circuler.

Confidentialité – L’un des aspects les plus intéressants des bitcoins est qu’aucune information personnelle n’est requise. D’autre part, les banques savent à peu près tout sur vous.

Rapidité – Les transactions de bitcoins sont extrêmement rapides. En pratique, quelques minutes seulement sont nécessaires pour envoyer de l’argent dans d’autres parties du monde. Avec les banques, cela peut durer plusieurs jours.

Transparence – Chaque transaction de CTB, qui a déjà été effectuée, set maintenue sur une chaîne de blocage. En théorie, si l’adresse de votre portefeuille est utilisée publiquement, n’importe qui peut dire combien d’argent il contient en étudiant attentivement le registre public (blockchain). Cependant, il est encore presque impossible de suivre une adresse spécifique de bitcoin et d’identifier une personne.

Où puis-je utiliser des bitcoins ?

Au début, il n’y avait pas beaucoup de choses que l’on pouvait acheter avec cette cryptocarte. Aujourd’hui, vous pouvez acheter à peu près tout. Bien sûr, les achats en ligne sont l’une des choses qui viennent à l’esprit, mais vous pouvez dépenser pour des choses quotidiennes, comme l’achat de billets de théâtre, alors qu’il y a aussi de nombreuses compagnies aériennes qui acceptent les bitcoins. Dans de nombreux cas, vous pouvez acheter une propriété ou même payer des factures. Le nombre d’options est en constante augmentation.

Instabilité de la valeur

C’est probablement le plus grand inconvénient d’un bitcoin. Le prix du bitcoin a connu des hauts et des bas. Tout au long de son histoire, la CTB a conquis de nouveaux sommets, pour ensuite maintenir une forte baisse. Sa valeur est imprévisible, elle change de manière drastique et rapide, ce qui peut causer des dommages financiers importants à un investisseur non averti.

Le futur

L’avenir du bitcoin est extrêmement incertain. Actuellement, les gouvernements et les banques ne sont pas en mesure de contrôler la CTB, elle est presque non réglementée. Cependant, plus elle deviendra grande et populaire, plus les gouvernements essaieront de la contrôler. La plupart des experts s’accordent à dire que la réglementation des bitcoins changerait considérablement la nature de cette cryptocarte.