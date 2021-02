Le prix du Bitcoin s’est envolé à plus de 50.000 dollars

Hier, le bitcoin a franchi la barre symbolique des 50 000 dollars, avant de redescendre légèrement à 49 000 dollars l’unité.

Bitcoin est en territoire inconnu. Plus que jamais, son avenir dépend de ce qui se passera ensuite. D’une part, il n’est pas aussi exagéré qu’il l’était autrefois d’imaginer la crypto se généraliser et devenir une plateforme majeure pour faciliter l’échange de valeur et en tant que réserve de valeur légitime. Les sceptiques, quant à eux, craignent que la crypto ne manque de valeur intrinsèque et soit une énorme bulle prête à éclater.

La plus connue des crypto-monnaies a atteint un niveau record hier après avoir flirté avec le palier pendant la majeure partie de la semaine dernière.

Bitcoin a brièvement franchi la barre des 50 000 dollars mardi après-midi (heure française). Selon les données de CoinDesk, la valeur de Bitcoin a atteint 50480,77 $ vers 13h30 du matin avant de reculer légèrement. Au moment de la rédaction, une seule unité se négocie pour 49 505,35 $.

La barre des 50 000 dollars a été atteinte en grande partie psychologique car la valeur de Bitcoin a oscillé près de cette valeur depuis plusieurs jours maintenant.

Le dernier rallye de Bitcoin a été déclenché par un investissement de 1,5 milliard de dollars dans la crypto-monnaie de Tesla, qui a été révélé dans un dépôt de la SEC le 8 février. Nous avons depuis constaté un intérêt accru de la part d’autres grandes entreprises et institutions financières, notamment Twitter et Mastercard. Uber envisage également d’accepter Bitcoin au sein de ses services, mais n’est pas intéressé à utiliser son propre argent pour acheter des actifs.