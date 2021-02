LastPass : fin de la synchronisation avec d’autres appareils sur l’offre gratuite à partir de mars

A partir de Mars, l’offre gratuite de LastPass ne pourra être utilisée que sur un seul type d’appareils : mobiles ou non.

LastPass deviendra beaucoup moins polyvalent pour les utilisateurs de l’offre gratuite le mois prochain, car ils devront choisir parmi l’un des deux types d’appareils à l’avenir. Les utilisateurs auront trois possibilités de changer de type d’appareil afin de déterminer celui qui leur convient le mieux. En option, les utilisateurs peuvent commencer à payer pour le service pour continuer à l’utiliser sur des ordinateurs et des appareils mobiles, ou explorer d’autres options sur le marché.

Le gestionnaire de mots de passe a révélé mardi qu’à partir du 16 mars 2021, les utilisateurs de LastPass Free ne pourront utiliser le service que sur une seule catégorie d’appareils: les ordinateurs ou les appareils mobiles. Les ordinateurs incluent tous les types de navigateurs Internet fonctionnant sur des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des tablettes (Windows, macOS et Linux), tandis que les appareils mobiles sont définis comme des smartphones, des smartwatch et des tablettes fonctionnant sous Android ou iOS.

Les utilisateurs seront invités à sélectionner leur type d’appareil actif et auront trois possibilités de basculer entre les deux. « Veuillez noter que tous vos appareils se synchronisent automatiquement, de sorte que vous ne perdrez jamais l’accès à tout ce qui est stocké dans votre coffre-fort ou ne serez pas verrouillé de votre compte, que vous utilisiez un ordinateur ou des appareils mobiles pour accéder à LastPass », explique le service.

De plus, à partir du 17 mai 2021, l’assistance par e-mail ne sera disponible que pour les utilisateurs des forfaits Premium et Familial. Le prix de LastPass Premium commence à 35€/an. L’offre Familiale couvre jusqu’à six utilisateurs de compte.

LastPass a en outre révélé qu’il compte désormais plus de 20 millions d’utilisateurs dans le monde, mais n’a pas précisé le ratio d’utilisateurs gratuits par rapport aux utilisateurs payants. Néanmoins, LastPass a déclaré qu’il devait «adapter nos offres pour suivre le monde numérique en constante évolution».

LastPass, qui a été acquis par LogMeIn en 2015, est l’un des rares gestionnaires de mots de passe respectables sur le marché. Comme vous le constaterez probablement, cependant, il est de plus en plus rare de trouver ceux qui offrent toutes les options gratuitement.