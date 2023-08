Debian, l’ancêtre des systèmes d’exploitation Linux, fête ses 30 ans

Le projet Debian, lancé par Ian Murdock, vient de fêter ses 30 ans. Une nouvelle version a été publiée le mois dernier.

Le 16 août, le blog Debian a annoncé que le projet avait désormais officiellement 30 ans. La distribution Linux a été créée par Ian A. Murdock en 1993, avec un message envoyé au groupe de discussion comp.os.linux.development. Murdock a créé Debian à partir de zéro, fournissant les directives nécessaires pour régir les mises à niveau, les procédures d’installation et la taille de chaque version.

Murdock a déclenché un mouvement au sein de la communauté des logiciels libres open source (FOSS), remarque le blog Debian, et il a continué à travailler sur le système d’exploitation avant que l’organisation du projet Debian ne prenne le relais. Le système d’exploitation gratuit est désormais aidé par des bénévoles du monde entier, avec le soutien d’utilisateurs, de contributeurs, de développeurs et bien sûr de sponsors.

Debian s’appelle le « système d’exploitation universel » et le système peut en effet être trouvé presque partout. Le système d’exploitation alimente les systèmes de cluster, les centres de données, les ordinateurs de bureau, les systèmes embarqués, les appareils IoT, les ordinateurs portables et les serveurs. On peut même le trouver sur les ordinateurs à bord de la Station spatiale internationale, avec des projets intégrés spécifiques conçus pour soutenir les établissements d’enseignement (Debian Edu), la recherche scientifique (Debian Science), l’accessibilité (Debian Accessibility), etc.

Le meilleur témoignage du succès continu de Debian est cependant le fait qu’il a donné naissance à plus de projets dérivés que toute autre distribution Linux. Debian est le « cœur » battant de gLinux Rodete, le système d’exploitation Linux géré en interne par Google, il a fourni un moyen très pratique de construire certaines des infrastructures cloud les plus massives disponibles aujourd’hui (AWS), et bien sûr, il a été utilisé comme base d’Ubuntu.

De nos jours, Ubuntu Linux est officiellement le système d’exploitation libre le plus populaire avec une part de marché de 33,9 %, tandis que Debian obtient la deuxième place avec une part de 16 %. Et puis il y a le gigantesque marché chinois, où les autorités de Pékin ont promu un programme pour remplacer Windows par Linux. Les utilisateurs chinois ont adopté Kylin, qui est un remix d’Ubuntu, et les systèmes UOS d’Uniontech avec le système utilisateur final Linux Deepin, également basé sur Debian.