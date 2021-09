L’application mobile Gmail vous permettra bientôt de passer des appels vocaux et vidéo

L’application de messagerie de Google permettra bientôt de passer des appels vocaux et vidéo à d’autres utilisateurs.

Pour créer un meilleur environnement de travail hybride, Google met à jour les applications Workspace avec une multitude de fonctionnalités. L’un des points forts de cette mise à jour est les contacts d’appels vidéo et vocaux via l’application mobile Gmail et Google Meet, permettant aux utilisateurs de faire l’équivalent d’une « conversation de couloir spontanée » dans un environnement de travail hybride.

L’application mobile Gmail sera la première à recevoir la fonctionnalité, suivie de Google Meet peu de temps après. Une fois les applications mises à jour, vous recevrez une notification lorsque quelqu’un vous appelle, ainsi qu’une « puce d’appel » sur votre ordinateur, vous permettant de choisir où répondre à l’appel.

Google Workspace obtient également une interface repensée pour Gmail, le transformant en un hub de communication pour le travail. Dans le cadre de la refonte, Google présente également Spaces en tant que « lieu central pour la collaboration d’équipe dans Workspace », qui devrait désormais être disponible pour tous les utilisateurs.

Comme promis, Google intégrera en profondeur Spaces avec d’autres outils Workspace, tels que Agenda, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet et Tasks. Spaces offrira des fils de discussion pour séparer les sujets de discussion, des espaces de recherche auxquels les membres pourront accéder, ainsi que des fonctionnalités de sécurité et d’administration améliorées pour configurer les autorisations.

Google Agenda reçoit également une mise à jour importante qui permet aux utilisateurs de définir leur emplacement au cours d’une journée de travail donnée. De plus, Google Meet bénéficiera d’un mode compagnon en novembre afin que les utilisateurs puissent tirer parti du matériel audiovisuel et traduire en direct des sous-titres de l’anglais vers le français, l’allemand, l’espagnol et le portugais, et d’autres à venir.

Pour préparer le lancement du mode compagnon sur Google Meet, la société étend également le portefeuille de matériel Google Meet avec deux nouveaux appareils de visioconférence tout-en-un (AIO). Le premier est le Series One Desk 27, un appareil AIO de 27 pouces adapté à une utilisation à la maison et au bureau. L’autre est le Series One Board 65, un appareil 4K de 65 pouces qui peut être utilisé avec un support en option pour transformer « n’importe quelle pièce ou espace en un hub de collaboration vidéo en quelques minutes ».

Google a également annoncé des appareils tiers certifiés pour une utilisation Google-Meet, notamment la Logitech Rally Bar et la Rally Bar Mini, des solutions complètes pour les salles de petite et moyenne taille et la station d’accueil pour haut-parleur mobile Rayz Rally Pro.